Китайцы продавали поддельный дрон Shahed-136 на Alibaba с пометкой "предназначено для Украины"

Компания Sunlipo утверждает, что беспилотник, напоминающий иранскую модель Shahed-136 у нее приобрел крупный заказчик из Украины.

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Журналисты издания Motherboard обнаружили интересный лот на сайте Alibaba — БПЛА XHZ-50 с фиксированным крылом. В сопроводительной документации указывалось, что это дрон-камикадзе камикадзе, "предназначенный для Украины", утверждают расследователи.

После того как Motherboard обратилась за комментариями к компании Sunlipo, разместившей объявление о продаже, оно тут же было удалено. Однако исследователи успели сделать скриншот, из которого видно, что лотом был БПЛА XHZ-50. Согласно документам, полученным Motherboard, дрон действительно предназначался для военных целей. В технической документации дрона XHZ-50 сказано, что он имеет полезную нагрузку 50 кг и выглядит почти идентично иранскому беспилотнику Shahed-136, который использовался Россией в Украине, БПЛА описывается как "камикадзе" для использования на поле боя.

"Это тактический БПЛА, который можно запустить с помощью твердотопливной ракеты с корабля или с борта военного самолета. Дрон-камикадзе дальнего действия используется для атаки неподвижных целей, — говорится в документе. — Устройство может лететь на высокой скорости и на малой высоте, а потому его трудно обнаружить при помощи радаров. Он летит очень низко и пикирует на 100 м, прежде чем поразить цель". Товарный документ на XHZ-20, меньшую модель с полезной нагрузкой 20 кг, содержит такую же формулировку.

Документация, которой Sunlipo снабдила свой лот на Alibaba: дрон Шахед 136

Сотрудник Sunlipo подтвердил, что объявление о продаже беспилотников на Alibaba сняты, так как оказалось, что это не устройства для картографирования, как полагали в компании, а оружие.

"Слишком много людей хотят его купить, это нехорошо для нас, — сказал Motherboard Джонни Лу, директор по продажам Sunlipo. — Мы боимся, что работа платформы Alibaba будет заморожена, если компания узнает, что это оружие".

Он также прислал фотографии, на которых изображен один из дронов XHZ-20, проданных компанией, но фото, подтверждающие продажи XHZ-50, похожего на иранский Shahed-136, не присылал. По словам Джонни Лу, дроны предназначены для Восточной Европы.

"Этот товар изготовлен по индивидуальному заказу для одного крупного клиента в UKR [Украина]", — сказал он.

Motherboard направила запрос на комментарий в Министерство обороны Украины, но ответа пока нет.

На вопрос, был ли XHZ-50 основан на иранском Shahed-136, представитель Sunlipo ответил, что это возможно.

"Пекин пообещал не продавать оружие никому из участников российско-украинской войны. Китай даже пытался ограничить экспорт дронов DJI в проблемный регион, но Украина продолжала получать квадрокоптеры. Наше правительство не позволяет нам продавать товары странам, вовлеченным в войну", — сказал Лу.

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"БПЛА Shahed имеет корпус из стекловолокна, оснащенный простым бензиновым двигателем. Самыми сложными его частями являются систем связи и навигации", — пишет издание.

Согласно товарным документам, полученным Motherboard, XHZ-50 и 20 могут использовать для навигации GPS, ГЛОНАСС или Beidou. Эти системы разработаны США, Россией и Китаем соответственно. Дрон оснащен камерой. В дополнение к двум моделям дронов, компания Sunlipo также изготовила катапульту для их запуска стоимостью 41 000 долларов.

"И Украина, и Россия нуждаются в дронах, т.к. БПЛА стали определять ход войны. Киев заявил, что хочет произвести 1 миллион FPV-дронов в 2024 году, а Москва приказала увеличить внутреннее производство. Машины дешевы, просты в использовании и могут атаковать цели, пока солдаты находятся на безопасном расстоянии", — резюмировали журналисты.

Ранее мы писали о том, что РФ начала использовать Shahed на линии фронта. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что бомбардировочную авиацию поднять в воздух враг не может, потому что не знает, где находится украинский комплекс ПВО. Из-за этого оккупанты вынуждены использовать БПЛА.