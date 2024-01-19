Сознательно идут на расходы: РФ начала использовать Shahed на линии фронта, — эксперт

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что бомбардировочную авиацию поднять в воздух враг не может, потому что не знает, где находится украинский комплекс ПВО. Из-за этого оккупанты вынуждены использовать БПЛА.

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После потери трех бомбардировщиков Су-34, российские оккупанты уменьшили использование авиации вблизи Крынок на левом берегу Днепра. Вместо этого, они постоянно обстреливают из минометов и артиллерии, а также активно используют Shahed. Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина".

По словам эксперта, несмотря на заявленную дальность не менее 1000 км, дроны-камикадзе Shahed обычно атакуют на объекты в украинском тылу. Селезнев подчеркнул, что тем удивительнее, что беспилотники начали использовать для ударов по прифронтовой зоне.

Кроме того, как добавляет бывший спикер Генштаба ВСУ, противнику важно держать украинских военных "под давлением", поэтому оккупанты "сознательно идут на такие ресурсные расходы".

"Бомбардировочную авиацию поднять в воздух не могут, потому что не знают, где находится наш известный "блуждающий" комплекс ПВО типа Patriot, и вынуждены использовать дальнобойные беспилотники", — уточнил военный эксперт.

Напомним, в сводке аналитиков Институт изучения войны от 14 января сообщалось, что российские силы, вероятно, продолжат экспериментировать и приспосабливать свои ракетные и дроновые комплексы для атак по украинским городам, пытаясь найти уязвимые места в украинской системе противовоздушной обороны.

Кроме того, аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что Россия могла получить ограниченное количество иранских реактивных БпЛА Shahed-238 с реактивным двигателем, которые развивают скорость от 400 до 600 км в час.