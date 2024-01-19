Свідомо йдуть на витрати: РФ почала використовувати Shahed на лінії фронту, — експерт

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що бомбардувальну авіацію підняти в повітря ворог не може, тому що не знає, де знаходиться український комплекс ППО. Через це окупанти змушені використовувати БПЛА.

Related video

Після втрати трьох бомбардувальників Су-34, російські окупанти зменшили використання авіації поблизу Кринок на лівому березі Дніпра. Замість цього, вони постійно обстрілюють з мінометів та артилерії, а також активно використовують Shahed. Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі "РБК-Україна".

За словами експерта, попри заявлену дальність не менше 1000 км, дрони-камікадзе Shahed зазвичай атакують на об'єкти в українському тилу. Селезньов підкреслив, що тим дивніше, що безпілотники почали використовувати для ударів по прифронтовій зоні.

Крім того, як додає колишній речник Генштабу ЗСУ, противнику важливо тримати українських військових "під тиском", тому окупанти "свідомо йдуть на такі ресурсні витрати".

"Бомбардувальну авіацію підняти в повітря не можуть, тому що не знають, де знаходиться наш відомий "блукаючий" комплекс ППО типу Patriot, і змушені використовувати далекобійні безпілотники", — уточнив військовий експерт.

Нагадаємо, у зведенні аналітиків Інститут вивчення війни від 14 січня повідомлялося, що російські сили, ймовірно, продовжать експериментувати та пристосовувати свої ракетні та дронові комплекси для атак по українських містах, намагаючись знайти вразливі місця в українській системі протиповітряної оборони.

Окрім того, аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що Росія могла отримати обмежену кількість іранських реактивних БпЛА Shahed-238 із реактивним двигуном, які розвивають швидкість від 400 до 600 км за годину.