Росія могла отримати обмежену кількість реактивних Shahed-238, — Defense Express (фото)
Кольорове забарвлення БпЛА дасть змогу реактивному баражуючому боєприпасу бути менш помітним в небі.
Росія могла отримати обмежену кількість іранських реактивних БпЛА Shahed-238 з реактивним двигуном, які розвивають швидкість від 400 до 600 км на годину. Про це повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".
Він нагадав, що перша інформація про реактивний БпЛА Shahed зʼявилась в листопаді 2023 року. Тому можна припустити, що певну обмежену партію таких БпЛА Росія могла отримати.
"Я думаю, що через кілька днів ми будемо мати більш детальну інформацію про цей БпЛА. Оскільки, сьогодні всі експерти оперують лише уламками реактивного дрона Shahed-238", — повідомив Згурець.
Іранський "Шахед"-238: технічні характеристики
Реактивний безпілотник Shahed-238 має менші габарити, ніж його попередник. Експерти називають нову модель дрона-камікадзе мініатюрною крилатою ракетою.
З реактивним двигуном цей безпілотник може дійсно може розвивати швидкість від 400 до 600 км на годину.
Бойова частина дрона-камикадзе не мінялась в межах 40 кг. Тому насамперед ризик полягає в тому, що таку ціль, яка є швидшою, доведеться збивати за допомогою ПЗРК та інших систем, а не кулеметних груп.
Водночас, за словами представника Повітряних сил Юрія Ігната від 9 січня, на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.
"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов — нехай підтверджує, показує і розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав "Шахед-238", чорного кольору. Після цієї демонстрації у нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір і окупанти", — заявив Ігнат.
Він додав, що цей "Шахед" дуже реактивний, він пофарбований у чорний матовий колір, що ускладнює роботу візуального виявлення.
Раніше, в листопаді 2023-го в Тегерані презентували нову модифікацію ударного БпЛА Shahed-136, що отримала назву Shahed-238. Її презентували в трьох версіях із різними системами наведення.
Нагадаємо, що 8 січня стало відомо, що на території України нібито було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.