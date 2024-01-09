Росія могла отримати обмежену кількість реактивних Shahed-238, — Defense Express (фото)

Кольорове забарвлення БпЛА дасть змогу реактивному баражуючому боєприпасу бути менш помітним в небі.

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Росія могла отримати обмежену кількість іранських реактивних БпЛА Shahed-238 з реактивним двигуном, які розвивають швидкість від 400 до 600 км на годину. Про це повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

Він нагадав, що перша інформація про реактивний БпЛА Shahed зʼявилась в листопаді 2023 року. Тому можна припустити, що певну обмежену партію таких БпЛА Росія могла отримати.

дрон-камикадзе Ірану

"Я думаю, що через кілька днів ми будемо мати більш детальну інформацію про цей БпЛА. Оскільки, сьогодні всі експерти оперують лише уламками реактивного дрона Shahed-238", — повідомив Згурець.

Іранський "Шахед"-238: технічні характеристики

Реактивний безпілотник Shahed-238 має менші габарити, ніж його попередник. Експерти називають нову модель дрона-камікадзе мініатюрною крилатою ракетою.

З реактивним двигуном цей безпілотник може дійсно може розвивати швидкість від 400 до 600 км на годину.

Бойова частина дрона-камикадзе не мінялась в межах 40 кг. Тому насамперед ризик полягає в тому, що таку ціль, яка є швидшою, доведеться збивати за допомогою ПЗРК та інших систем, а не кулеметних груп.

Водночас, за словами представника Повітряних сил Юрія Ігната від 9 січня, на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.

Іранський Shahed-238 Фото: Мілітарний

"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов — нехай підтверджує, показує і розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав "Шахед-238", чорного кольору. Після цієї демонстрації у нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір і окупанти", — заявив Ігнат.

Він додав, що цей "Шахед" дуже реактивний, він пофарбований у чорний матовий колір, що ускладнює роботу візуального виявлення.

Раніше, в листопаді 2023-го в Тегерані презентували нову модифікацію ударного БпЛА Shahed-136, що отримала назву Shahed-238. Її презентували в трьох версіях із різними системами наведення.

Нагадаємо, що 8 січня стало відомо, що на території України нібито було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.