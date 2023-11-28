Реактивний Shahed-238 втратить головну перевагу Shahed-136, — військовий експерт

Нові "Шахеди" стануть швидшими і точнішими за своїх попередників, але війська не зможуть так само масово застосовувати їх під час атак.

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Новий безпілотник Shahed-238, представлений в Ірані, отримав технології, що дають військовим як переваги, так і серйозні недоліки, якщо порівнювати з Shahed-136. Про це головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков розповів у коментарі сайту NV.

На його думку, Shahed-238 за своїми характеристиками ближче до крилатої ракети завдяки реактивному двигуну і модифікованій системі наведення. Безпілотник спочатку летить до цілі за заданими координатами, так само як Shahed-136, проте не просто б'є в зазначену оператором точку, а сканує місцевість за допомогою датчиків у пошуках потрібного об'єкта, і тільки потім атакує його.

Іран показав три варіанти Shahed-238 з різними головками наведення. Олег Катков пояснив, що вони призначені для ураження різних типів цілей. Наприклад, стандартне для "Шахедів" поєднання супутникової та інерціальної системи наведення дасть змогу атакувати стаціонарні об'єкти, як-от будівлі, оптичні або інфрачервоні датчики — рухомі цілі, а радіолокаційна система — засоби ППО, як-от радари.

Двигун Shahed-238, як припускає експерт, використовуватиме авіаційний гас як паливо. Дальність польоту нової моделі поки що оцінити складно, адже вона сильно залежить від конкретної моделі силової установки, кількості палива і режиму польоту, проте швидкість буде однозначно вищою, ніж у гвинтових Shahed-136.

Водночас встановлення реактивного двигуна і просунутої системи наведення значно збільшує вартість безпілотного апарата. Така конструкція позбавляє Shahed головної переваги у вигляді дешевизни та масовості.

Олег Катков звернув увагу, що іранські військові передбачили і протестували запуск нових БПЛА зі звичайного автомобіля. Пускову установку закріпили на кузові пікапа, який на прямій ділянці дороги розігнався до стартової швидкості безпілотника і допоміг йому злетіти. З таким підходом, вважає аналітик, не потрібні спеціальні великі пускові установки у вигляді контейнерів, а також ракетні прискорювачі, що допомагають дрону розвивати початкову швидкість.

Раніше директор з розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих назвав перевагу реактивних двигунів Shahed-238. За його словами, ціна такої силової становить близько 10 тисяч доларів, що в рази дорожче за двигуни Shahed-136, зате тепер у іранців більше можливостей для виробництва БПЛА. Використовуючи два типи "Шахедів", виробникам буде простіше отримувати компоненти в умовах санкцій, що обмежують Іран і Росію.

Експерт з авіації Костянтин Криволап назвав, чим Shahed-238 будуть небезпечні для України. Нова конструкція і радіолокаційна система наведення створять додаткове навантаження для української системи ППО, хоча газотурбінний двигун може бути неефективним і складним у виробництві. Експерт сумнівається, що Росія найближчим часом отримає нові Shahed-238 і зможе використати їх проти українців, оскільки попередня партія деталей, відправлених Іраном до Москви, була пошкоджена.