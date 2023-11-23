Становлять загрозу для ППО: чим нові Shahed-238 небезпечні для України (відео)

Експерти зазначають, що, хоча нові іранські дрони й будуть додатковим навантаженням для сил ППО, проте встановлення в них неефективного газотурбінного двигуна може знизити потенційну загрозу Shahed-238.

Related video

Нові безпілотні літальні апарати Shahed-238, які нещодавно презентували в Ірані, завдяки своїм технічним характеристикам можуть "обходити" системи протиповітряної оборони. Таку думку висловив експерт з авіації Костянтин Криволап у коментарі "24 каналу".

Він пояснив, що модифіковані безпілотники мають три різні системи наведення: автономну, радіолокаційну та інфрачервону. Встановлення радіолокаційної станції дійсно може стати загрозою для систем протиповітряної оборони України, зазначив експерт.

Зазначимо, що в Ірані також планують встановити неефективний і складний у виробництві газотурбінний двигун у безпілотні літальні апарати Shahed-238. Однак експерт сумнівається, що ці нові дрони незабаром потраплять до Росії та використовуватимуться проти України. Він зазначив, що попередні комплектуючі та фюзеляжі, надіслані Іраном до Москви, були пошкоджені, що спричинило затримки у виробництві безпілотних літальних апаратів Shahed. Тож, наразі невідомо, що станеться цього разу.

Важливо

Летять далеко і б'ють точно: українські Shahed можуть завдавати ударів по РФ, — Ігнат (відео)

БПЛА Shahed-238: що відомо про новий іранський дрон

Кількома днями раніше університет аерокосмічних наук Ашура в Ірані представив реактивний дрон-камікадзе Shahed-238. По суті нова серія вид безпілотника є модифікацією відомого ударного БПЛА Shahed-136. Ці розробки показали верховному лідеру країни аятоллі Алі Хаменеї в університеті в Тегерані, де він ознайомився з останніми досягненнями аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

Крім класичного варіанта з автономною системою наведення за інерціальною системою і сигналами GPS, існують варіанти з інфрачервоною/оптичною і, ймовірно, радіолокаційною системою наведення, пише "Мілітарний". Версію з інфрачервоною/оптичною системою наведення (з червоним об'єктивом) можна застосовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Цей безпілотник може стати аналогом протирадарних ракет, що наводяться на випромінювання пошукових радіолокаційних станцій (РЛС). Такий засіб може бути корисним для нейтралізації та прориву ворожих систем протиповітряної оборони. Фюзеляжі всіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір. Це може бути пов'язано з використанням радіопоглинаючих матеріалів, однак поки що жодних підтверджень цьому немає. Точні технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими.

Слід зазначити, що нові безпілотники набули конструктивних змін порівняно з нещодавно показаним реактивним Shahed-136, у якому модуль оптики кріпиться в носовій частині під фюзеляжем. Точні технічні характеристики реактивного Shahed-136, як і Shahed-238, засекречені. Зазначається, що попри збільшену швидкість платою за це буде зменшена дальність польоту.

Нагадаємо, 21 листопада спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нову модифікацію Shahed буде складніше збивати. Новий іранський безпілотник пофарбований уже в чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення.

Раніше Фокус розповідав, що Shahed-136 придумали не в Ірані і не в Ізраїлі. Найвідоміший іранський безпілотник став спадкоємцем німецької розробки 80-х років Die Drohne Antiradar, який мав протистояти радянській системі ППО.