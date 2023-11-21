Летять далеко і б'ють точно: українські Shahed можуть завдавати ударів по РФ, — Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил, те, що Україна може завдавати ударів по РФ — не підлягає сумніву. Є також засоби, передані партнерами, якими завдаються удари по окупованих територіях.

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В України є можливості, щоб завдавати ударів по російській території за допомогою українських аналогів Shahed. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Я б сказав, чому ви думаєте, що це вже не відбувається?" — відповів спікер із натяком на запитання про можливості України в доступному для огляду майбутньому застосовувати аналоги БПЛА іранського виробництва Shahed-136 та інші версії по території РФ.

За його словами, безпілотну авіацію зараз залучають практично всі. В України ж є засоби, передані партнерами, якими завдаються удари по окупованих територіях.

Юрій Ігнат — про виробництво українських "шахедів" (з 6:31)

"Крим, окуповані території Донецької, Луганської областей", — зазначив Ігнат напрямки ударів БПЛА.

Немає сумнівів у тому, що Україна може за допомогою власних озброєнь завдавати ударів по території РФ. І якщо українським розробникам вдалося налагодити виробництво дронів, які можуть летіти далеко і точно, то це значний крок уперед.

"Якщо вдалося нашим виробникам створити справді дрони, які можуть летіти далеко і бити точно — це дуже серйозний крок уперед", — пояснив він, зазначивши, що в частині безпілотників є серйозна підтримка партнерів, держави та волонтерського корпусу.

Україна поставила на потік випуск своїх "шахедів"

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що Україна виробляє свої безпілотники на державному підприємстві, але не без допомоги приватних інженерів. Щомісяця випускаються десятки аналогів іранських безпілотників.

Нагадаємо, що майже 500 українських компаній зайняті виробництвом оборонної продукції.

Також повідомлялося, що, за словами Камишіна, зараз Україна випускає в рази більше боєприпасів, якщо порівнювати з 2022 роком, але варто зробити застереження.