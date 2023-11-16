"Десятки штук на місяць": Україна масово випускає власні аналоги Shahed, — Камишин

Нові безпілотники виготовляють на державному заводі, але не без допомоги приватних інженерів.

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В Україні на місяць уже випускають десятки аналогів іранських безпілотників Shahed. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив на щорічних зборах Європейської бізнес асоціації, передає видання Forbes.

За словами міністра, оборонна промисловість вийшла на серійне виробництво БПЛА, офіційну назву якого не розкривають, кажучи: "український Шахед". Крім того, українські підприємства збільшили випуск інших продуктів, яких раніше збирали досить мало.

"Зараз маємо пристойні цифри", — наголосив Олександр Камишин.

Як запевняє чиновник, кратне збільшення виробництва не задовольняє український уряд, який прагне зростання в десять і більше разів. За деякими напрямками таких показників уже досягнуто.

Олександр Камишин поділився, що Кабмін не планує об'єднувати бізнес із державною компанією "Укроборонпром", оскільки інвестори активно розвивають приватний сектор. Водночас багато розробників БПЛА знайшли на державних заводах ресурси, які не змогли б отримати самі.

"У цьому плані "український Шахед" з'явився саме на державному заводі", — поділився Олександр Камишин.

На початку листопада генеральний директор "Укроборонпрому" заявив про виробництво українського аналога Shahed. За його словами, в Україні виготовляють ударні дрони ще кращі за іранські, здатні пролетіти 1000 км, і їх уже замовляють Сили оборони для виконання бойових завдань.