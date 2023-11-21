Летят далеко и бьют точно: украинские Shahed могут наносить удары по РФ, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил, то, что Украина может наносить удары по РФ — не подлежит сомнению. Есть также средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям.

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У Украины есть возможности, чтобы наносить удары по российской территории посредством украинских аналогов Shahed. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Я бы сказал, почему вы думаете, что это уже не происходит?" — ответил спикер с намеком на вопрос о возможностях Украины в обозримом будущем применять аналоги БПЛА иранского производства Shahed-136 и прочие версии по территории РФ.

По его словам, беспилотную авиацию сейчас задействуют практически все. У Украины же есть средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям.

Юрий Игнат — о производстве украинских "шахедов" (с 6:31)

"Крым, оккупированные территории Донецкой, Луганской областей", — отметил Игнат направления ударов БПЛА.

Нет сомнений в том, что Украина может с помощью собственных вооружений наносить удары по территории РФ. И если украинским разработчикам удалось наладить производство дронов, которые могут лететь далеко и точно, то это значительный шаг вперед.

"Если удалось нашим производителям создать действительно дроны, которые могут лететь далеко и бить точно — это очень серьезный шаг вперед", — пояснил он, отметив, что по части беспилотников есть серьезная поддержка партнеров, государства и волонтерского корпуса.

Украина поставила на поток выпуск своих "шахедов"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что Украина производит свои беспилотники на государственном предприятии, но не без помощи частных инженеров. Ежемесячно выпускаются десятки аналогов иранских беспилотников.

Напомним, что порядка 500 украинских компаний заняты производством оборонной продукции.

Также сообщалось, что, по словам Камышина, сейчас Украина выпускает в разы больше боеприпасов, если сравнивать c 2022 годом, но стоит сделать оговорки.