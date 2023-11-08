Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Около 500 компаний в Украине изготавливают оборонную продукцию, — Камышин

производство оружия в Украине
Фото: Минобороны Украины | БТР-4Е, иллюстративное изображение

По словам Александра Камышина, Украина хочет стать хабом для западного арсенала демократии, поэтому сейчас продолжают наращивать объемы производства.

Related video

Министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, что в Украине около 500 предприятий работают над увеличением производства оружия. Об этом он сказал в интервью для AP.

Украина продолжает работать над увеличением производства оружия. В Минстратегпроме заявляют, что они ставят своей целью сделать Украину центром по производству вооружения для Запада. Полномасштабная война РФ и война в Израиле с ХАМАСом подчеркивает потребность Украины вкладывать средства на свои оборонные системы.

Камышин отмечал, что сейчас в Украине есть около 500 предприятий оборонной промышленности, которые наращивают производство оружия:

  • 70 государственных компаний;
  • более 200 частных компаний по производству БПЛА;
  • более 200 частных компаний по производству оружия и боеприпасов.

"Мы сосредоточены на производстве всех видов оружия и боеприпасов, и мы показываем, что можем проверить их на поле боя и улучшить во время войны. Это то, что чем мы можем внести свой вклад в свободный мир, потому что, как вы видите, оборонная промышленность становится все более важной во всем мире", — пояснил Александр Камышин.

Всего в оборонную промышленность привлечено 300 тысяч работников. Однако в начале 2022 года дела с вооружением были не очень успешными, говорит министр. Военные полагались больше на то, что было уже в строю и на военную помощь Запада.

Сейчас в Украине производят широкий спектр вооружений, кое-где производство выросло в десятки раз: артиллерийские боеприпасы в 20 раз, а бронетехники — в 5 раз. Однако Камышин признает, что Украине никогда не удастся покрыть свои потребности без поставок от иностранных партнеров, потому что масштабы войны беспрецедентны.

Напомним, 25 октября Александр Камышин заявил, что Украина производит в разы больше боеприпасов, чем в 2022 году.

31 августа в Минстратегпроме заявили, что BAE Systems будет производить в Украине 105-мм гаубицы L119. Соглашения уже подписаны.