Около 500 компаний в Украине изготавливают оборонную продукцию, — Камышин

По словам Александра Камышина, Украина хочет стать хабом для западного арсенала демократии, поэтому сейчас продолжают наращивать объемы производства.

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Министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, что в Украине около 500 предприятий работают над увеличением производства оружия. Об этом он сказал в интервью для AP.

Украина продолжает работать над увеличением производства оружия. В Минстратегпроме заявляют, что они ставят своей целью сделать Украину центром по производству вооружения для Запада. Полномасштабная война РФ и война в Израиле с ХАМАСом подчеркивает потребность Украины вкладывать средства на свои оборонные системы.

Камышин отмечал, что сейчас в Украине есть около 500 предприятий оборонной промышленности, которые наращивают производство оружия:

70 государственных компаний;

более 200 частных компаний по производству БПЛА;

более 200 частных компаний по производству оружия и боеприпасов.

"Мы сосредоточены на производстве всех видов оружия и боеприпасов, и мы показываем, что можем проверить их на поле боя и улучшить во время войны. Это то, что чем мы можем внести свой вклад в свободный мир, потому что, как вы видите, оборонная промышленность становится все более важной во всем мире", — пояснил Александр Камышин.

Всего в оборонную промышленность привлечено 300 тысяч работников. Однако в начале 2022 года дела с вооружением были не очень успешными, говорит министр. Военные полагались больше на то, что было уже в строю и на военную помощь Запада.

Сейчас в Украине производят широкий спектр вооружений, кое-где производство выросло в десятки раз: артиллерийские боеприпасы в 20 раз, а бронетехники — в 5 раз. Однако Камышин признает, что Украине никогда не удастся покрыть свои потребности без поставок от иностранных партнеров, потому что масштабы войны беспрецедентны.

Напомним, 25 октября Александр Камышин заявил, что Украина производит в разы больше боеприпасов, чем в 2022 году.

31 августа в Минстратегпроме заявили, что BAE Systems будет производить в Украине 105-мм гаубицы L119. Соглашения уже подписаны.