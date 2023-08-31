BAE Systems будет производить в Украине 105-мм гаубицы L119, — Камышин

Во время встречи Владимира Зеленского с гендиректором BAE Systems Чарльзом Вудберном было подписано соглашение о производстве вооружения в Украине.

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Британская транснациональная оборонная компания BAE Systems подписала соглашение о производстве в Украине гаубиц L119. Об этом сообщает министр стратегической промышленности Александр Камышин.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией BAE Systems, которую возглавлял генеральный директор Чарльз Вудберн. Во время встречи обсуждался вопрос производства вооружения на украинской территории. Стороны подписали соглашение о производстве гаубиц L119 в Украине. Для этого уже открыто юридическое лицо.

"Сотрудничество такого уровня — очень мощный сигнал. Несмотря на ежедневные ракетные атаки врага и полномасштабные военные действия, BAE Systems готовы работать здесь, бок о бок с нами. Такое сотрудничество — стопроцентная win-win история", — написал Камышин.

Также при участии Минобороны подписано соглашение о ремонте гаубиц L119.

Что известно о L119?

Гаубица L119 вместе с М777, М109 и CV90 уже знакомы украинской армии. Эту технику передавали Украине западные партнеры в рамках военной помощи.

L119 — это легкая британская гаубица калибра 105-мм. Она предназначена для поддержки пехоты, десантников и штурмовиков. Гаубица может поражать вражескую пехоту и технику. Основные характеристики L119:

калибр — 105 мм;

скорострельность — до 12 выстрелов в минуту;

максимальная дальность стрельбы — 20,6 км

обслуживающий экипаж — до 6 бойцов

Напомним, 3 августа СМИ писали, что BAE Systems построит завод по производству оружия в Украине.

2 августа BAE Systems сообщила о рекордных заказах, потому что из-за войны в Украине резко срез спрос на вооружение.