BAE Systems виготовлятиме в Україні 105-мм гаубиці L119, – Камишін

Під час зустрічі Володимира Зеленського з гендиректором BAE Systems Чарльзом Вудберном було підписано угоду про виробництво озброєння в Україні.

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Британська транснаціональна оборонна компанія BAE Systems підписала угоду про виробництво в Україні гаубиць L119. Про це повідомляє міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

30 августа президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією BAE Systems, яку очолював генеральний директор Чарльз Вудберн. Під час зустрічі обговорювалось питання виробництва озброєння на українській території. Сторони підписали угоду про виробництво гаубиць L119 в Україні. Для цього вже відкрито юридичну особу.

"Співпраця такого рівня — дуже потужний сигнал. Попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, BAE Systems готові працювати тут, пліч-о-пліч з нами. Така співпраця — стовідсоткова win-win історія", — написав Камишін.

Також за участі Міноборони підписали угоду про ремонт гаубиць L119.

Що відомо про L119?

Гаубиця L119 разом з М777, М109 та CV90 вже знайомі українській армії. Цю техніку передавали Україні західні партнери в межах військової допомоги.

L119 — це легка британська гаубиця калібру 105-мм. Вона призначена для підтримки піхоти, десантників та штурмовиків. Гаубиця може уражати ворожу піхоту та техніку. Основні характеристики L119:

калібр — 105 мм;

швидкострільність — до 12 пострілів за хвилину;

максимальна дальність стрільби — 20,6 км

обслуговчий екіпаж — до 6 бійців

Нагадаємо, 3 серпня ЗМІ писали, що BAE Systems побудує завод з виробництва зброї в Україні.

2 серпня BAE Systems повідомила про рекордні замовлення, бо через війну в Україну різко зріз попит на озброєння.