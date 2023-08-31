"Відкриваємо виробництво в Україні": Зеленський зустрівся з керівництвом BAE Systems (відео)

BAE Systems — це одна з найбільших в світі компаній з виробництва зброї. Зеленський натякає, що в Україні можуть почати виготовляти БМП CV90, та артилерію L119 й M777.

Related video

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонного підприємства BAE Systems. Сторони обговорили налагодження виробництва на українській території. Про це повідомляється на сторінці Зеленського в телеграм-каналі.

Зеленський заявив, що Україна дуже цінує, що такі великі приватні компанії бажають зайти на українську територію й розпочати виробництво. Продукцію BAE Systems президент назвав такою, що допомагає населенню й зберігає життя військових. Україна дуже зацікавлена в виробах BAE.

"Ми обговорили напрямок і послідовність дій, і ми йдемо за цим планом. Ми відкриваємо тут юридичну особу, ми відкриваємо тут офіс, ми відкриваємо виробництво в Україні. Сподіваємось, що наше обладнання працюватиме тут і далі, ми тут, щоб допомогти вам. Ми хочемо, щоб Україна перемогла", — заявив гендиректор BAE Systems Чарльз Вудберн.

У дописі Володимира Зеленського у соцмережах також йдеться про те, що найкраща зброя має вироблятися в Україні. Розвиток власного виробництва — це один з найважливіших пріоритетів.

"Зокрема, артилерія – системи L119 та M777, – бронетехніка – міцні CV90. Це озброєння компанії BAE Systems, яка починає працювати в Україні", — зазначив Зеленський.

Гаубиця L119 Фото: АрміяInform

L119 — це 105-мм гаубиця, а М777 — 155-мм гаубиця. CV90 — це одна з найсучасніших БМП у світі. Все це озброєння має українська армія від західних партнерів, які постачали його в межах військової допомоги.

Гаубиця М777 Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 3 серпня ЗМІ писали, що BAE Systems побудує завод з виробництва зброї в Україні.

19 серпня в Rheinmetall заявили, що до кінця місяця в Україні запрацює підприємство з ремонту німецької техніки.