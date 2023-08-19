Підприємство з ремонту західних танків запрацює в Україні до кінця місяця, – Rheinmetall

За словами гендиректора Арміна Паппергера, нині навчання в Німеччині проходить 12 українських спеціалістів, до яких приєднається ще стільки ж.

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Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що до кінця серпня запрацює підприємство, яке обслуговуватиме західну бронетехніку. Про це він повідомив в інтервʼю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Для обслуговування західної техніки німецький оборонний гігант вже навчає 12 українських спеціалістів, а трохи згодом до них приєднається ще стільки ж фахівців. Вже до кінця місяця почнуть обслуговувати перші західні танки.

За словами Паппергера, в Україні достатня кількість танкових заводів, які були побудовані ще за радянських часів. Тому Rheinmetall планує орендувати їхні потужності, щоб налагодити там виробництво натівської техніки на 1-2 виробничих лініях. Відомо, що Rheinmetall створює разом з "Укроборонпромом" спільне виробниче підприємство, в якому мажоритарна частина акцій належатиме німецькій компанії.

"Ми хочемо робити це локально, тому що колись Україна має стати незалежною у виробництві зброї. Захід не може вічно сплачувати всі рахунки, і президент Зеленський згоден", – розповів гендиректор.

В Україні планується виробляти перспективний танк Panther. Загальний обʼєм виробництва машин оцінюється у кількості до 400 на рік. Окрім цього будуть виробляти боєприпаси та ремонтувати Fuchs.

Нагадаємо, 15 серпня Rheinmetall анонсувала постачання Україні безпілотники LUNA NG, які будуть готові протягом 2023 року.

28 липня стало відомо, коли в Україні запрацює ремонтний центр для танків Leopard.