Тепер офіційно. Україна отримає німецькі дрони LUNA NG: навіщо вони потрібні ЗСУ (відео)

Точної кількості безпілотників не розкривають, але в Rheinmetall стверджують, що контракт укладено на "двозначну суму в мільйонах євро".

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Компанія Rheinmetall підтвердила, що Україна незабаром отримає партію розвідувальних безпілотників LUNA NG, йдеться в офіційному пресрелізі виробника БПЛА на офіційному сайті. Точних термінів не вказано, але зазначено, що безпілотники будуть готові до постачання протягом 2023 року.

Так само невідомою залишається кількість дронів, які отримає Україна. Однак у Rheinmetall кажуть, що розміщене замовлення становить "двозначну суму в мільйонах євро".

Безпілотник LUNA NG — це вдосконалений дрон для розвідки. LUNA NG складається з наземної станції управління і декількох безпілотних літальних апаратів. Система також включає стартову катапульту, опціональне мережеве обладнання для лову дронів під час їхньої посадки, а також обладнання для швидкого ремонту. Вся система встановлена на вантажівці HX зі змінним кузовом виробництва Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Завдяки своїй надлегкій високостійкій конструкції дрони LUNA NG можуть залишатися в повітрі та вести розвідку понад дванадцять годин. Ба більше, у разі оснащення додатковим обладнанням StaCom вони мають дальність передавання даних до 300 кілометрів.

Дрони LUNA NG мають такі технічні характеристики:

довжина — 2,28 метра;

розмах крила — 4,17 метра

маса — 40 кілограмів;

корисне навантаження — 10 кілограмів;

двигун — 5 кВт;

швидкість — 120-150 км/год;

висота польоту — до 5000 метрів;

час польоту — понад 12 годин;

радіус дії — понад 100 кілометрів (може бути збільшений до 300 кілометрів із додатковим обладнанням StaCom).

Дрони LUNA NG оснащені різними видами сенсорів і камер, які дають їм змогу виконувати завдання в галузі розвідки, класифікації та виявлення об'єктів у режимі реального часу. Вони також можуть передавати дані на наземну станцію управління через зашифрований канал зв'язку. Дрони LUNA NG мають низьку помітність для ворожих засобів виявлення і можуть працювати в складних метеоумовах.

13 серпня з'явилася інформація, що Німеччина збирається передати Україні новітні системи LUNA NG. За інформацією журналістів, наступна версія LUNA NG зможе нести озброєння, забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.