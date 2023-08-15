Теперь официально. Украина получит немецкие дроны LUNA NG: зачем они нужны ВСУ (видео)

Точное количество беспилотников не раскрывается, но в Rheinmetall утверждают, что контракт заключен на "двузначную сумму в миллионах евро".

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Компания Rheinmetall подтвердила, что Украина в скором времени получит партию разведывательных беспилотников LUNA NG, говорится в официальном пресс-релизе производителя БПЛА на официальном сайте. Точные сроки не указываются, но отмечается, что беспилотники будут готовы к поставке в течение 2023 года.

Так же неизвестным остается количество дронов, которые получит Украина. Однако в Rheinmetall говорят, что размещенный заказ составляет "двузначную сумму в миллионах евро".

Беспилотник LUNA NG — это усовершенствованный дрон для разведки. LUNA NG состоит из наземной станции управления и нескольких беспилотных летательных аппаратов. Система также включает стартовую катапульту, опциональное сетевое оборудование для ловли дронов при их посадке, а также оборудование для быстрого ремонта. Вся система установлена ​​на грузовике HX со сменным кузовом производства Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Благодаря своей сверхлегкой высокоустойчивой конструкции дроны LUNA NG могут оставаться в воздухе и вести разведку более двенадцати часов. Более того, при оснащении дополнительным оборудованием StaCom они имеют дальность передачи данных до 300 километров.

Дроны LUNA NG имеют следующие технические характеристики:

длина — 2,28 метра;

размах крыла — 4,17 метра

масса — 40 килограммов;

полезная нагрузка — 10 килограммов;

двигатель — 5 кВт;

скорость — 120-150 км/ч;

высота полета — до 5000 метров;

время полета — более 12 часов;

радиус действия — более 100 километров (может быть увеличен до 300 километров с дополнительным оборудованием StaCom).

Дроны LUNA NG оснащены различными видами сенсоров и камер, которые позволяют им выполнять задачи в области разведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени. Они также могут передавать данные на наземную станцию управления через зашифрованный канал связи. Дроны LUNA NG обладают низкой заметностью для вражеских средств обнаружения и могут работать в сложных метеоусловиях.

13 августа появилась информация, что Германия собирается передать Украине новейшие системы LUNA NG. По информации журналистов, следующая версия LUNA NG сможет нести вооружение, обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.