Предприятие по ремонту западных танков заработает в Украине до конца месяца, — Rheinmetall

По словам гендиректора Армина Паппергера, сейчас обучение в Германии проходит 12 украинских специалистов, к которым присоединится еще столько же.

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что до конца августа заработает предприятие, которое будет обслуживать западную бронетехнику. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Для обслуживания западной техники немецкий оборонный гигант уже обучает 12 украинских специалистов, а чуть позже к ним присоединится еще столько же специалистов. Уже до конца месяца начнут обслуживать первые западные танки.

По словам Паппергера, в Украине достаточное количество танковых заводов, которые были построены еще в советское время. Поэтому Rheinmetall планирует арендовать их мощности, чтобы наладить там производство натовской техники на 1-2 производственных линиях. Известно, что Rheinmetall создает вместе с "Укроборонпромом" совместное производственное предприятие, в котором мажоритарная часть акций будет принадлежать немецкой компании.

"Мы хотим делать это локально, потому что когда-то Украина должна стать независимой в производстве оружия. Запад не может вечно оплачивать все счета, и президент Зеленский согласен", — рассказал гендиректор.

В Украине планируется производить перспективный танк Panther. Общий объем производства машин оценивается в количестве до 400 в год. Кроме этого будут производить боеприпасы и ремонтировать Fuchs.

Напомним, 15 августа Rheinmetall анонсировала поставки Украине беспилотники LUNA NG, которые будут готовы в течение 2023 года.

28 июля стало известно, когда в Украине заработает ремонтный центр для танков Leopard.