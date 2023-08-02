Підводні човни та винищувачі: найбільша збройова фірма Британії повідомила про рекордні замовлення

За даними BAE Systems, від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну різко зріс попит на зброю, боєприпаси та військову техніку. Союзники Києва збільшують власні запаси.

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Найбільша оборонна компанія Великої Британії повідомила про рекордну кількість замовлень, що надійшли, це пояснюється високим попитом на зброю, передає Sky News.

BAE Systems поліпшила свій прогноз очікуваного прибутку на поточний рік на 10-12% і повідомила про рекордний портфель замовлень — на 66,2 млрд фунтів стерлінгів (майже 80 млрд євро).

За даними BAE Systems, яку вважають найбільшою оборонною компанією Великої Британії, високі показники продуктивності та попиту з боку клієнтів (найбільші з яких — США, Велика Британія, Саудівська Аравія та Австралія) свідчать про те, що результати роботи за рік будуть кращими в усіх напрямках, ніж раніше очікувалося.

За інформацією компанії, глобальна невизначеність призвела до того, що замовлення на військову техніку досягли рекордного рівня.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну різко зріс попит на зброю, боєприпаси та військову техніку. Західні союзники, які підтримують Україну, збільшують власні запаси. Водночас загрози, що зростають в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, також сприяють оборонним витратам.

BAE Systems виробляє підводні човни, винищувачі, бронетехніку та інше.

Нагадаємо, що РФ протягом року втратила майже всі великі дрони: саме тому доводиться купувати іранські Mohajer.

Також повідомлялося, що 24 липня Іспанія направила в Україну нову партію зброї: Leopard 2 і броньовики М-113.