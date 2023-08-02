Подлодки и истребители: крупнейшая оружейная фирма Британии сообщила о рекордных заказах

По данным BAE Systems, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину резко вырос спрос на оружие, боеприпасы и военную технику. Союзники Киева увеличивают собственные запасы.

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Крупнейшая оборонная компания Великобритании сообщила о рекордном количестве поступивших заказов, что объясняется высоким спросом на оружие, передает Sky News.

BAE Systems улучшила свой прогноз ожидаемой прибыли на текущий год на 10-12% и сообщила о рекордном портфеле заказов — на 66,2 млрд фунтов стерлингов (почти 80 млрд евро).

По данным BAE Systems, считающейся крупнейшей оборонной компанией Великобритании, высокие показатели производительности и спроса со стороны клиентов (крупнейшие из которых — США, Великобритания, Саудовская Аравия и Австралия) свидетельствуют о том, что результаты работы за год будут лучше по всем направлениям, чем ранее ожидалось.

По информации компании, глобальная неопределенность привела к тому, что заказы на военную технику достигли рекордного уровня.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину резко вырос спрос на оружие, боеприпасы и военную технику. Западные союзники, которые поддерживают Украину, увеличивают собственные запасы. В то же время растущие угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе также способствуют росту оборонных расходов.

BAE Systems производит подводные лодки, истребители, бронетехнику и прочее.

Напомним, что РФ в течение года потеряла почти все крупные дроны: именно поэтому приходится покупать иранские Mohajer.

Также сообщалось, что 24 июля Испания направила в Украину новую партию оружия: Leopard 2 и броневики М-113.