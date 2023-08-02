Россия за год потеряла почти все крупные дроны: приходится покупать Mohajer — эксперты

Российский военпром может ежегодно выпускать только 45 ударных беспилотников "Орион", но этого недостаточно для ведения войны в Украине.

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Согласно данным западных военных аналитиков, Россия за полтора года агрессии против Украины потеряла почти все свои лучшие ударные и разведывательные дроны. Согласно опубликованному докладу аналитического центра CSIS, на момент нападения армия РФ имела на вооружении около 2 тысяч разных беспилотников типа "Орион", "Zala-Куб" и "Форпост". Но, как пишет Defense Express, почти все они были сбиты или повреждены, а восстанавливать их быстро или наладить массовое производство новых дронов не получается.

Западные аналитики утверждают, что Россия способна выпускать не более 45 беспилотников "Орион" каждый год, а потому им приходится обращаться к иранцам и закупать похожие БПЛА Mohajer-6. К тому же, нарастить производство беспилотников не получается из-за западных санкций. Кремль выделил на финансирование производства дронов 1 триллион рублей, но этого явно мало.

О недостатке средств на беспилотники, по мнению аналитиков, говорит и тот факт, что армия агрессора стала очень редко использовать БПЛА "Форпост". Играет свою негативную роль не только недостаток финансирования, но и трудности, с которым РФ сталкивается при покупке комплектующих западного происхождения.

Из-за нехватки собственных дронов "Орион" Россия закупает иранские Mohajer-6 Фото: Fars News

Чтобы компенсировать недостаток дронов, РФ обращается к импорту. И здесь речь не только о закупке иранских Shahed и ударных Mohajer-6, но и об импорте китайских гражданских дронов тоже. Впрочем, Китай с 1 сентября вводит ограничение на экспорт гражданских дронов, которые можно переоборудовать под военные цели, однако в России уверены, что "серые поставки" будут продолжаться, хотя цена на дроны и комплектующие вырастет.

Впрочем, по мнению экспертов, китайские дроны не несут особой стратегической выгоды оккупантам, поскольку такие беспилотники легко сбиваются ручными средствами ПВО или системами РЭБ. Гражданские дроны не слишком выносливы и чинить в полевых условиях их сложно.

Ранее Фокус рассказывал, что под Таганрогом на жилой дом упал БПЛА. Ряд Telegram-каналов предположили, что упавшим БПЛА может быть российский ударный дрон "Орион" или "Форпост-РУ".