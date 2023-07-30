Под Таганрогом на жилой дом упал БПЛА: "виновником" может оказаться ударный дрон РФ (фото, видео)

Власти региона подтвердили информацию о ЧП и заявили, что сейчас устанавливают принадлежность беспилотника. Ряд Telegram-каналов предположили, что упавшим БПЛА может быть российский ударный дрон "Орион" или "Форпост-РУ".

Related video

Вечером воскресенья, 30 июля под российским Таганрогом упал неизвестный беспилотник, после чего вспыхнул масштабный пожар. Эту информацию подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Местные Telegram-каналы утверждают, что по предварительной информации БПЛА был самолетного типа, в связи с чем в хуторе Дарагановка частично отсутствует электроснабжение.

Был поврежден частный дом и еще два автомобиля. Минимум два человека получили различной степени ранения, а на место прибыли спасатели. При этом, губернатор не подтверждает версию с пострадавшими.

"В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны", — заявил Василий Голубев.

Примечательно, что населенный пункт находится недалеко от авиабазы в Таганроге. Российские Telegram-каналы успели предположить, что падение БПЛА могло произойти вследствие технической неисправности.

Какой именно модели был БПЛА — точно неизвестно, однако некоторые российские военные эксперты отмечают, что это мог быть российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост-РУ" или "Орион". Детальная информация должна появиться позже.

Под Таганрогом БПЛА атаковал частный дом Фото: Letagur

Израильский офицер и редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин в своем Telegram-канале предположил, что это мог быть все же "Орион".

"Судя по опубликованному ранее исследователем Бенджамином Питте спутниковом снимке, на аэродроме в Таганроге было три БПЛА типа "Орион", теперь уже на один меньше. У Бенджамина они подписаны как "Иноходец", хотя это было названием беспилотника на этапе его разработки", — говорится в сообщении.

Под Таганрогом БПЛА атаковал частный дом Фото: Соцсети

В Министерстве обороны Российской Федерации не комментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 30 июля жители Москвы и Подмосковья могли слышать громкие взрывы, которые, как отметил мэр города Сергей Собянин, якобы связаны с работой ПВО и атакой БПЛА.