Ночные взрывы в Москве: беспилотник ударил по бизнес-центру "Москва-Сити" (видео)

Взрыв произошел на одном из этажей в здании "IQ-квартала" в деловом центре, в Москве и Подмосковье ограничили полеты. Российские власти заявили о налете беспилотников и работе противовоздушной обороны.

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В Москве и Подмосковье ночью 30 июля слышали взрывы, российские власти говорят о налете беспилотников и работе противовоздушной обороны. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях [бизнес-центра Москва-Сити]. Жертв и пострадавших нет", — отметил чиновник.

Агентство "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы пишет о взрыве на одном из этажей в здании "IQ-квартала" в деловом центре "Москва-Сити".

"В результате взрыва на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, нарушено остекление", — сказал собеседник агентства.

Минобороны России рассказало, что один дрон уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, а еще два были подавлены и потерпели крушение на территории "Москва-Сити".

Российские военные обвинили Киев в атаке дронами по объектам в Москве. Ограничения на полеты в зоне Москвы и Подмосковья сняли для воздушных судов под утро 30 июля.

Напомним, что в ночь на 28 июля Москву также атаковал "вражеский беспилотник". Минобороны тогда тоже говорило о "пресечении попытки киевского режима" атаковать объекты в Московской области.

Другая атака на Москву была 24 июля, один из них упал в 300 метрах от здания Минобороны. Налеты дронов устроили с целью показать несостоятельность российских систем ПВО и РЭБ, уверены эксперты.