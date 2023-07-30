Нічні вибухи в Москві: безпілотник ударив по бізнес-центру "Москва-Сіті" (відео)

Вибух стався на одному з поверхів у будівлі "IQ-кварталу" в діловому центрі, у Москві та Підмосков'ї обмежили польоти. Російська влада заявила про наліт безпілотників і роботу протиповітряної оборони.

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У Москві та Підмосков'ї вночі 30 липня чули вибухи, російська влада говорить про наліт безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Про це повідомив у Telegram мер столиці Сергій Собянін.

"Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах [бізнес-центру Москва-Сіті]. Жертв і постраждалих немає", — зазначив чиновник.

Агентство "ТАСС" із посиланням на екстрені служби пише про вибух на одному з поверхів у будівлі "IQ-кварталу" в діловому центрі "Москва-Сіті".

"Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній порушено скління", — сказав співрозмовник агентства.

Міноборони Росії розповіло, що один дрон знищили в повітрі над територією Одинцовського району Підмосков'я, а ще два зазнали аварії на території "Москва-Сіті".

Російські військові звинуватили Київ в атаці дронами по об'єктах у Москві. Обмеження на польоти в зоні Москви та Підмосков'я зняли для повітряних суден під ранок 30 липня.

Нагадаємо, що в ніч на 28 липня Москву також атакував "ворожий безпілотник". Міноборони тоді теж говорило про "припинення спроби київського режиму" атакувати об'єкти в Московській області.

Інша атака на Москву була 24 липня, один із них упав за 300 метрів від будівлі Міноборони. Нальоти дронів влаштували з метою показати неспроможність російських систем ППО і РЕБ, упевнені експерти.