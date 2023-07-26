"Велика шкода": які будівлі атакували дрони в Москві і як їх обрали, — розслідування

Ціллю для удару безпілотників 24 липня могла бути як штаб-квартира Міноборони, так і будівля, в якій розміщений "офіс" хакерів з угруповання Fancy Bears.

Related video

Під час атаки безпілотників на Москву 24 липня цілі, які вони вразили, могли бути обрані виходячи з того, наскільки серйозної репутаційної шкоди вони завдадуть Кремлю. Про це розповів розслідувач "Радіо Свобода" Марк Крутов.

Атака дронів на столицю РФ: "Панцир" над кабінетом Шойгу не спрацював

За однією з версій, озвучених Крутовим, нальоти безпілотників мали на меті показати неспроможність російських систем ППО і РЕБ. Адже один із безпілотників упав за 300 метрів від будівлі Міноборони.

"З репутаційного погляду, це, звісно, велика шкода, оскільки це буквально 15 хвилин від Кремля, 300 метрів від будівлі Міноборони і того самого знаменитого "Панцира" на даху Міноборони, який встановлений ледь не над кабінетом Шойгу", — каже розслідувач.

Він вважає, що "Панцир" у будь-якому разі мав спрацювати. І його "промах" 24 липня не залежав від висоти і траєкторії польоту БПЛА, як це пізніше озвучили в профільному російському міністерстві. Річ у тім, що "Панцир" розташований не набагато вище від навколишніх будинків. Тому, коли безпілотний летальний апарат знижувався, наближаючись до своєї мети, цей засіб РЕБ мав би його придушити. Однак цього не сталося, що може вказувати на технічні неполадки в самому "Панцирі".

БПЛА цілилися прицільно по Міноборони РФ

Крутов не скидає з рахунків і ще одну версію, згідно з якою безпілотні літальні апарати могли прицільно атакувати штаб-квартиру Міністерства оборони Росії. Вона розташована буквально за 300 метрів від місця падіння одного з безпілотників.

Адже спочатку дрон протаранив дах будівлі за адресою Комсомольський проспект, будинок 18, що належить комплексу Хамовницьких казарм, зведених на початку XIX століття. Усе це належить міністерству оборони. Зокрема там розташований головний військовий оркестр міністерства оборони.

Удар відплати хакерам

Журналіст-розслідувач також нагадав, що саме там, у будинку під номером 20 розташовується так звана в/ч 26165, однак насправді там дислокуються не військові, а міжнародне хакерське угруповання, відоме як Fancy Bears і APT28. Воно курується Головним розвідувальним управлінням і причетне до злому пошти Демократичної партії США. Крім того, кіберзлочинці намагалися зламати поштові скриньки депутатів Бундестагу і групи слідчих, які працювали у справі катастрофи "Боїнга" Малайзійських авіаліній у Донецькій області. Проаналізувавши всі ці факти, Крутов дійшов висновку, що безпілотники могли атакувати саме це хакерське угруповання, контрольоване ГРУ.

Він назвав ще одну причину, яка могла визначити цілі для нальоту безпілотників у Москві. На його думку, дрони могли атакувати приміщення, в яких розташовувався "офіс" хакерів з угруповання APT28, які атакували Україну напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Тож безпілотні літальні апарати (в тому разі, якщо їх контролювала українська сторона), могли вдарити прицільно по хакерах. У такому разі падіння дрона на ці будівлі не було випадковим збігом обставин. Однак як зазначає сам розслідувач, на сто відсотків він не впевнений саме в цій версії.

Нагадаємо, раніше зарубіжні ЗМІ писали про те, що Москву атакували дрони-аналоги іранських Shahed. Максимум, що змогли при цьому російські засоби РЕБ, це придушити системи наведення дронів і перешкодити їм влучити в ціль, вважає Ілля Абішев.

Унаслідок цього російські генерали запанікували від удару дронами по Москві. Однак на думку експертів, щоб руйнувати ворожу військову інфраструктуру, треба запускати щоночі десятки БПЛА