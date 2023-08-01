Аналогов нет. ВС РФ могут остаться без дронов из-за ограничений Китая: что изменится

Российские эксперты уже предвидят подорожание и дефицит беспилотников, а также сложностями с поставкой запчастей для них, но надеются на "серый" импорт.

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Китай собирается с 1 сентября ввести запрет на экспорт гражданских дронов, которые можно модифицировать для "военных целей", что приведет к дефициту и росту цен на них в России, пишет Коммерсант. Издание опросило экспертов местного рынка и все они говорят о подорожании и дефиците, к которым приведет этот шаг Пекина.

По мнению собеседников Коммерсанта, больше всего пострадает аграрный сектор страны, где активно используются китайские дроны, а также сфера геодезии. Если Пекин запретит и поставку комплектующих, особенно электродвигателей, то цены на запчасти резко вырастут как на сами БПЛА, так и на комплектующие из-за резкого всплеска поиска новых каналов "серых поставок".

"Параллельный импорт работал, работает и будет работать", — говорит один из экспертов издания. — "Но цены как на импортные комплектующие, так и на сами аппараты на российском рынке "несколько вырастут".

Китай с 1 сентября запретит экспорт БПЛА массой от 7 кг или продолжительностью полета более 30 минут (популярный DJI Mavic), а также обладающие другими важными характеристиками. Под некоторые из этих характеристик попадают дроны линейки Mavic 3 или Matrice от китайского производителя DJI, которые активно применяются как украинскими, так и российскими войсками. К примеру, DJI Mavic 3 может летать более 40 минут, а Matrice 300 RTK за $18 000 поднимает полезную нагрузку весом более 9 кг.

Как рассказал журналистам топ-менеджер одной из строительных компаний РФ, этот Matrice 300 RTK имеет большое значение для россиян, поскольку применяется ими для лазерного сканирования при строительстве, чтобы контролировать процесс и быстро выявления проблемы. Аналога БПЛА такого же класса и стоимости на российском рынке нет. Известно, что Россия применяет Matrice 300 RTK не только в гражданской, но и в военной сфере. К примеру, в мае ВСУ показали, как сбили такой беспилотник с помощью более дешевого квадрокоптера Mavic 3.

Запрет коснется всей авиатехники, которую можно модифицировать под военные цели. По мнению издания The Register, это решение является "ответом на войны чипов", т.е. на санкции США и их союзников, в том числе на полупроводники, литографическое оборудование, телекоммуникационное оборудование и многое другое. Китай уже ввел экспортный контроль над прекурсорами полупроводников галлием, германием и некоторыми ключевыми соединениями обоих, которые необходимы Западу для производства процессоров.

Но, по мнению, американского издания, запрет на экспорт БПЛА не принесет ущерба США. Армия с 2017 года отказалась от китайских беспилотников. А в 2021 году Пентагон оценил китайские беспилотники как угрозу безопасности. Позднее в том же году власти США ввели запрет на инвестиции в китайских производителей беспилотников. Так что США, по мнению издания, уже активно отказываются от китайских дронов и это просто ускорит процесс.

Накануне стало известно, что Пекин запретит экспортировать дроны, которые:

могут летать за пределами прямой видимости оператора;

могут проводить в воздухе 30 минут или дольше;

масса превышает 4 кг, а максимальный взлетный вес — 7 кг;

могут сбрасывать груз (например, гранату);

имеет гиперспектральную или мультиспектральную камеру, поддерживающую диапазоны, отличные от 560 нм, 650 нм, 730 нм и 860 нм;

имеет инфракрасную камеру с минимальной разницей температур 40 милликельвинов;

способен поддерживать сторонние полезные нагрузки;

мощность бортового радиооборудования превышает предельное значение мощности, установленное международным одобрением и сертификацией гражданской радиопродукции.

Ранее Фокус рассказывал, что удары украинских дронов по Москве могли навредить производству боевых БПЛА в России. В поврежденной башне "Москва-Сити" находится Минпромторг РФ, который курирует сборку российских разведывательно-ударных беспилотников "Форпост".