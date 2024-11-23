В честь баллистической ракеты: в России семья планирует назвать дочь Орешницей

У родителей уже есть дети по имени Россия-Святосия-Святороссия и Природа.

Владимир Сухов из Набережных Челнов (Татарстан, Россия) планирует назвать своего 15-го ребенка Орешницей в честь ракетного комплекса "Арешник". Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что пока это планы, ведь ребенок еще не родился. Журналисты рассказывают, что муж с женой хотят еще "здоровых, сильных, добрых и мудрых детей".

Также многодетный отец не исключает, что может назвать ребенка "Путник", "Путница", "Спутник", "Спутница". Такое имя Владимир намерен дать в честь России, русского народа и Владимира Путина.

Ранее Сухов прославился тем, что более шести лет жил отшельником в лесу. Известно, что одну дочь он назвал Россия-Святосия-Святороссия, еще один его ребенок носит имя Природа.

Напомним, что 21 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что РФ атаковала "Южмаш" в Днепре новейшей баллистической ракетой РФ "Орешник". Он добавил, что современные средства ПВО не способны перехватить такие ракеты, поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия создала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Она охарактеризовала российский "Орешник" как "экспериментальную баллистическую ракету средней дальности".