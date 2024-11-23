На честь балістичної ракети: в Росії сім'я планує назвати дочку Орешніцей

У батьків вже є діти на ім'я Росія-Святосія-Святоросія та Природа.

Володимир Сухов із Набережних Челнів (Татарстан, Росія) планує назвати свою 15-ту дитину Орешницей на честь ракетного комплексу "Орешник". Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що поки що це плани, адже дитина ще не народилась. Журналісти розповідають, що чоловік з дружиною хочуть ще "здорових, сильних, добрих та мудрих дітей".

Також багатодітний батько не виключає, що може назвати дитину "Путник", "Путница", "Спутник", "Спутница". Таке ім'я Володимир має намір дати на честь Росії, російського народу та Володимира Путіна.

Раніше Сухов прославився тим, що понад шість років жив пустельником у лісі. Відомо, що одну доньку він назвав Росія-Святосія-Святоросія, ще одна його дитина має ім'я Природа.

Нагадаємо, що 21 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що РФ атакувала "Південмаш" у Дніпрі новітньою балістичною ракетою РФ "Орешник". Він додав, що сучасні засоби ППО не здатні перехопити такі ракети, оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду.

Заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх заявила, що Росія створила балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на базі моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Вона охарактеризувала російський "Орешник" як "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".