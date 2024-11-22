В 11 разів швидша за звук: РФ вдарила по Дніпру "Орешником" із комплексу "Кедр", — ГУР

За інформацією розвідки, раніше новий ракетний комплекс "Кедр" Росія випробовувала на полігоні в Астраханській області у жовтні 2023-го і червні 2024 року.

Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою в четвер 21 листопада. Запуск, ймовірно, здійснили з ракетного комплексу "Кедр", заявили в пресслужбі Головного управління розвідки України.

З моменту запуску ракети до влучання у Південний машинобудівний завод у Дніпрі минуло 15 хвилин, зазначають в ГУР. Ракета мала шість бойових частин, кожна з якої несла шість суббоєприпасів. На кінцевій ділянці своєї траєкторії швидкість польоту ракети сягнула 11 махів — тобто була в 11 разів більша за швидкість звуку.

Розробкою нового ракетного комплексу "Кедр" у РФ займаються кілька підприємств військово-промислового комплексу, повідомляють розвідники. Серед них АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки", АТ "Головне особливе конструкторське бюро "Прожектор", АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" і ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії"Континент" у Москві, а також АТ "Федеральній науково-виробничий центр "Титан-Барикади" у Волгограді та АТ "Концерн "Созвездие" у Воронежі.

До того, як завдати удару по Дніпру, ракетний комплекс "Кедр" випробовували у жовтні 2023-го та червні 2024 року. Випробування проводилися в місті Капустін Яр в Астраханській області на "4-му державному центральному міжвидовому полігоні РФ", заявляють у ГУР.

РФ вдарила балістичною ракетою по Дніпру: що відомо

Нагадаємо, РФ атакувала Україну новою зброєю вранці 21 листопада. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що перед ударом по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі зафіксували у небі міжконтинентальну балістичну ракету, випущену з Астраханської області.

Згодом CNN опублікувало ексклюзивні кадри уламків ракети, що впали на Дніпро.

Президент РФ Володимир Путін під час звернення до росіян ввечері сказав, що країна-агресор випробувала для удару по заводу у Дніпрі новітню ракету "Орешник". Путін також заявив, що сучасні засоби ППО не можуть перехопити цю ракету, бо вона летить зі швидкістю 10 махів, тобто 2,5-3 кілометри на секунду.

У Пентагоні зі свого боку заявили, що росіяни створили експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на основі балістичної ракети РС-26 "Рубеж".