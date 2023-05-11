Курс один к десяти: украинский Mavic уничтожил дрон оккупантов за $18 000 (видео)

Боец с позывным "Борода" заметил вражеский БПЛА и пошел на таран, повредив при этом как свой, так и российский аппарат. По словам командира ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, размен получился очень выгодным.

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Оператор Вооруженных сил Украины с помощью дрона DJI Mavic 3 cумел сбить более дорогой беспилотник DJI Matrice 300 RTK. Видеозапись воздушной дуэли опубликовал Роберт Бровди с позывным "Мадяр", командир группы аэроразведки 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Во время разведки боец ВСУ с позывным "Борода", управляя DJI Mavic 3 за $1700, заметил Matrice 300 RTK, который запустили россияне. Стоимость последнего составляет около $18 тысяч, то есть в 10 раз больше, поэтому оператор решил пойти на таран в надежде лишить оккупантов более дорогой техники.

Судя по видео, украинский БПЛА сразу занял выгодную позицию сверху. Можно услышать, как за кадром командир приказал оператору повредить лопасти Matrice, однако противник ловко маневрировал своим дроном, из-за чего первая атака прошла мимо. Со второй попытки Mavic завис прямо над вражеским беспилотником и резко снизился, врезавшись в один из двигателей.

После удара картинка сразу же пропала — в результате тарана Mavic повредил камеру. Украинский оператор пытался довести беспилотник обратно по телеметрии — летных показателях, таких как высота и направление, но в какой-то момент он опустился слишком сильно к земле и потерял связь.

"Ты свою работу сделал, красавчик. Но потеря борта на тебе", — пошутили за кадром.

По словам Мадяра, это пример рациональной потери дрона, поскольку Matrice 300 RTK очень опасен в руках россиян. Камера с хорошим зумом позволяет оккупантам следить за позициями ВСУ с большого расстояния, в любую погоду и даже ночью.

"Минуснули — день или два покоя для вашей пехоты обеспечите. У червей таких средств тоже не горы стоят", — прокомментировал командир.

В апреле появилась информация, что китайская компания DJI сняла с продажи популярные дроны Mavic 3. Вместо них на рынок вышла линейка коптеров Mavic 3 Pro с улучшенными камерами и функциями, но стоят они еще дороже.

Недавно ВСУ показали, как вернули потерянный дрон DJI Mavic. После бомбардировки он не смог вернуться обратно, поскольку селя батарея, и вынужденно приземлился посреди поля. К счастью, на помощь пришел оператор более крупного Matrice 200.