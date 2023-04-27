DJI сняла с продажи популярные дроны Mavic 3: военный раскрыл, чем их заменят ВСУ

Линейка Mavic 3 Pro оказалась значительно дороже, но получила улучшенные камеры и функции, которые могут оказаться полезны на поле боя.

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С 25 апреля китайский производитель Dajiang Innovation Technology (DJI) официально снял с продажи дроны линейки Mavic 3, которыми активно пользовались Вооруженные силы Украины. Украинский военный Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал в Telegram, чем их придется заменять.

В официальном магазине DJI действительно больше нет в продаже гражданских квадрокоптеров Mavic 3, включая модификации Mavic 3 Fly More Combo и Mavic 3 Cine. Как отметил Роберт Бровди — это самые распространенные дроны в ВСУ, известно, что их применяют как для ведения разведки, так и сброса БПЛА. На сайте все еще продается более дешевая модель Mavic 3 Classic ($1600), которая оснащена не двумя, а одной камерой, но представитель ВСУ отметил, что они не подходят для использования в боевых действиях из-за слабых технических характеристик.

Военный обратил внимание, что на смену Mavic 3 DJI выпустила новую линейку Mavic 3 Pro, которая также включает версии Fly More Combo и Cine, их стоимость начинается от $2199, а это примерно на $200 выше, чем у предшественников. Вероятно, украинцы смогут их покупать на зарубежном рынке, вот только неизвестно, насколько они будут доступны и в каком количестве.

Согласно сайту DJI, Mavic 3 Pro получил тройную камеру от Hasselblad. Она состоит из 24-мм камеры, как у Mavic 3, с 20-мегапиксельный CMOS-сенсором. Она может снимать видео ProRes до 5,1K (5120 x 2700) и 12-битные изображения RAW, записывать видео DCI 4K и 4K со скоростью до 60 кадров в секунду для обычного воспроизведения и 120 кадров в секунду для медленного воспроизведения. Основную камеру дополняют два улучшенных телеобъектива с фокусным расстоянием 70 мм и 166 мм. Они обеспечивают большую частоту кадров во время видеосъемки и 28-кратный цифровой зум. Кроме того, модель получила встроенную память объемом 1 ТБ.

Что касается летных характеристик, то Mavic 3 Pro оснастили улучшенным аккумулятором, обеспечивающим время полета до 43 минут. В него также встроили систему всенаправленного обнаружения препятствий и ПО для помощи пилоту. Благодаря функции FocusTrack БПЛА могут автоматически выбирать объект и следить за ним в нескольких направлениях, вероятно, это поможет украинским военным вести разведку.

Ранее Роберт "Мадяр" Бровди предупредил, что Китай может остановить продажу дронов DJI по всему миру. Уже сейчас компания сократила поставки в Европу примерно в десять раз. Военный опасается, что Украина может полностью лишиться дронов Mavic, весьма полезных для армии, и посоветовал заменять их отечественными моделями.

Стоит напомнить, что еще год назад DJI остановила поставки дронов в Россию и Украину. Компания выступила против использования ее продукции в боевых действиях, но обе страны продолжают закупать БПЛА через иностранных поставщиков.