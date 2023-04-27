DJI зняла з продажу популярні дрони Mavic 3: військовий розкрив, чим їх замінять ЗСУ

Лінійка Mavic 3 Pro виявилася значно дорожчою, але отримала покращені камери та функції, які можуть виявитися корисними на полі бою.

Related video

З 25 квітня китайський виробник Dajiang Innovation Technology (DJI) офіційно зняв з продажу дрони лінійки Mavic 3, якими активно користуються Збройні Сили України. Український військовий Роберт Бровді із позивним "Мадяр" розповів у Telegram, чим їх доведеться замінювати.

В офіційному магазині DJI справді більше немає у продажу цивільних квадрокоптерів Mavic 3, включаючи модифікації Mavic 3 Fly More Combo та Mavic 3 Cine. Як зазначив Роберт Бровді — це найпоширеніші дрони у ЗСУ, відомо, що їх застосовують як для ведення розвідки, так і для скидання БПЛА. На сайті все ще продається дешевша модель Mavic 3 Classic ($1600), яка оснащена не двома, а однією камерою, але представник ЗСУ зазначив, що вони не підходять для використання у бойових діях через слабкі технічні характеристики.

Військовий звернув увагу, що на зміну Mavic 3 DJI випустила нову лінійку Mavic 3 Pro, яка також включає версії Fly More Combo і Cine, їхня вартість починається від $2199, а це приблизно на $200 вище, ніж у попередників. Ймовірно, українці зможуть їх купувати на закордонному ринку, ось тільки невідомо, наскільки вони будуть доступними та в якій кількості.

Згідно із сайтом DJI, Mavic 3 Pro отримав потрійну камеру від Hasselblad. Вона складається з 24-мм камери, як у Mavic 3, з 20-мегапіксельним CMOS-сенсором. Вона може знімати відео ProRes до 5,1K (5120 x 2700) та 12-бітові зображення RAW, записувати відео DCI 4K та 4K зі швидкістю до 60 кадрів за секунду для звичайного відтворення та 120 кадрів за секунду для повільного відтворення. Основну камеру доповнюють два покращені телеоб'єктиви з фокусною відстанню 70 мм і 166 мм. Вони забезпечують велику частоту кадрів під час відеозйомки та 28-кратний цифровий зум. Крім того, модель отримала вбудовану пам'ять об'ємом 1 ТБ.

Що стосується льотних характеристик, то Mavic 3 Pro оснастили покращеним акумулятором, що забезпечує час польоту до 43 хвилин. У нього також вбудували систему всеспрямованого виявлення перешкод та програмного забезпечення для допомоги пілоту. Завдяки функції FocusTrack БПЛА можуть автоматично вибирати об'єкт та стежити за ним у кількох напрямках, ймовірно, це допоможе українським військовим вести розвідку.

Раніше Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що Китай може зупинити продаж дронів DJI по всьому світу. Вже зараз компанія скоротила постачання до Європи приблизно вдесятеро. Військовий побоюється, що Україна може повністю втратити дрони Mavic, дуже корисні для армії, і порадив замінювати їх вітчизняними моделями.

Ще рік тому DJI зупинила постачання дронів до Росії та України. Компанія виступила проти використання її продукції у бойових діях, але обидві країни продовжують закуповувати БПЛА через іноземних постачальників.