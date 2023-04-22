"Мавіки зникнуть": Китай зупинить продаж дронів DJI у всьому світі (відео)

Роберт "Мадяр" Бровді порадив українським військовим якнайшвидше перейти на вітчизняні БПЛА.

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Найближчим часом уряд Китаю заборонить китайській компанії DJI продавати дрони до будь-якої країни світу. Про це у відеозверненні заявив командир тактичної групи аеророзвідки Збройних Сил України Роберт Бровді із позивним "Мадяр", посилаючись на інформацію від європейських постачальників.

Заборона на продаж дронів DJI

Китайська влада бажає остаточно припинити використання цивільних дронів виробництва DJI, таких як Mavic і Matrice, у військових цілях. За словами Роберта Бровді, один із офіційних дилерів повідомив про різке скорочення постачання БПЛА з Китаю. Зокрема, з 20 квітня DJI знизила ліміти для європейських постачальників удесятеро: якщо раніше одна компанія могла продати 300 літальних апаратів, то тепер — максимум 30.

"Це настільки мізерна цифра, що ми за крок від зникнення "Мавіків" як явища", — прокоментував Мадяр. Фокус не знайшов жодної офіційної інформації про можливе припинення продажів дронів DJI за межами Китаю.

Він зазначив, що всі підрозділи ЗСУ зараз використовують дрони виробництва DJI для ведення розвідки, пошуку цілей, коригування артилерії або скидання боєприпасів. Через припинення постачання українські воїни можуть залишитися без найпопулярніших комерційних БПЛА, з якими вже звикли працювати. При цьому російські військові також активно використовують продукцію DJI у бойових діях.

"Я не знаю, як китайська компанія вибудовуватиме відносини з постачанням ворогу. Щось мені підказує, що по військових каналах, під грифом секретно, але воно валитиме, як і валило. Доповідаю вам, що наш ворог добре оснащений тією ж самою продукцією, що і ми. Тільки нові моделі Mavic 3T у них з'явилися на два місяці швидше, ніж у нас", — висловився український військовослужбовець.

Що робити ЗСУ без дронів DJI

Роберт Бровді порадив бійцям ЗСУ берегти залишки дронів, які мають зараз, і не застосовувати без великої необхідності. Наприклад, зменшити бойові вильоти для скидання боєприпасів на позиції ЗС РФ, не запускати БПЛА без посилення антен. Він додав, що підрозділ "Птахи Мадяра" зараз намагається якнайшвидше замінити цивільні дрони військовими моделями українського виробництва: Valkirye, Sirko, "Довбуш", "Лелека", "Фурія", Punisher, R-18, "Вампір", "Кажан".

"Беріть орієнтир на навчання та отримання таких "крил" і застосовуйте військові засоби, щоб для вас не стало великою несподіванкою, коли ви втратите "Мавіки", а працювати не буде з чим", — порадив Мадяр.

Раніше писали, що ЗСУ ризикують втратити перевагу в дронах під Бахмутом. БПЛА виробництва DJI стали найпопулярнішими на війні в Україні, але зараз їх масово пригнічують засоби радіоелектронної боротьби. Якщо раніше коптери Mavic літали на 10 км, то тепер їх "глушать" вже за лічені метри.

У березні писали, що DJI тихенько зняла з виробництва комплекси AeroScope. З їхньою допомогою окупанти стежили за переміщеннями дронів ЗСУ та вистежували операторів.