Системи AeroScope не зможуть стежити за дронами ЗСУ: їх тихенько зняли з виробництва

Росіяни застосовували AeroScope проти операторів дронів ЗСУ на війні в Україні. Ходять чутки про створення нової моделі.

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Китайська компанія DJI по-тихому припинила випуск системи AeroScope для відстеження своїх дронів. Про це стало відомо виданню The Verge.

Сторінка сайту компанії, присвячена AeroScope, повідомляє, що продукт більше не виробляється. Закривши це повідомлення, можна переглянути детальну інформацію про систему, а внизу залишилася форма замовлення для дилерів DJI, але невідомо, чи виконуватимуться такі замовлення.

Фото: Скриншот

Варто зазначити, що DJI офіційно не оголошувала про припинення виробництва AeroScope, і неясно, чи підтримуватиме вона працездатність уже проданих пристроїв. Інсайдерська спільнота UAV Hive у Twitter пише про чутки, згідно з якими, компанія працює над новою версією системи.

Колишній віцепрезидент із політики DJI Брендан Шульман назвав дві ймовірні причини припинення випуску AeroScope. По-перше, систему спочатку створили для забезпечення безпеки польотів БПЛА в США, а тепер країна активно обмежує співпрацю з Китаєм. По-друге, американці впроваджують власний стандарт для виявлення та відстеження безпілотників під назвою RemoteID. На вимогу Федерального управління цивільної авіації з вересня 2023 року оператори зможуть керувати в США лише тими комерційними дронами, які віддалено передають свої ідентифікатори (ID) — приблизно те саме робить AeroScope.

Раніше стало відомо, що російські війська використовують AeroScope для виявлення дронів ЗСУ. В основі системи лежить технологія дешифрування й аналізу протоколів зв'язку між пунктом управління та БПЛА виробництва DJI, вона дозволяє дізнатися модель, швидкість, поточне місцезнаходження, висоту, напрямок польоту й навіть координати оператора. Виробник випускав дві стаціонарні й одну мобільну модель AeroScope.

Перший випадок застосування AeroScope ЗС РФ зафіксували 28 жовтня 2022 року. За даними групи "Інформаційний опір", комплекси зазвичай обслуговують три особи: командир, оператор і водій вантажівки, де розміщено обладнання. Команда вираховує місце розташування операторів ЗСУ та повідомляє його артилеристам, які відкривають вогонь по виявлених позиціях.

Нещодавно хакери знайшли спосіб відстежувати дрони DJI та операторів без AeroScope. Група німецьких фахівців створила спеціальний пристрій і ПЗ.