ЗС РФ використовують китайські комплекси для пошуку дронів ЗСУ на фронті, — аналітики

Технологія Aeroscope допомагає знаходити й обстрілювати українських операторів БПЛА.

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На війні в Україні зафіксовано використання російськими військами комплексу AeroScope від компанії DJI, що дозволяє фіксувати комерційні дрони. Про це координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець написав на сайті.

В основі AeroScope лежить технологія дешифрування та аналізу протоколів зв'язку між пунктом управління і комерційними БПЛА виробництва DJI, такими як квадрокоптери лінійки Mavic. Комплекс дозволяє дізнатися модель безпілотника, серійний номер, місце розташування, швидкість, напрямок і висоту польоту, а також місце запуску та координати оператора, email, на який зареєстрований апарат.

Китайський виробник DJI пропонує дві стаціонарні (G-8 та G-16) та портативну (AeroScope Mobile) моделі комплексів AeroScope. Спочатку вони призначені для захисту закритих об'єктів, таких як аеропорти та стадіони, від несанкціонованого проникнення дронів і пошуку злочинців. За даними "Інформаційного опору", компанія постачає комплекси Росії, їх використовують різні військові підрозділи ЗС РФ та Росгвардії.

Перший випадок застосування AeroScope росіянами зафіксували 28 жовтня, пізніше його щонайменше тричі використовували на одному з напрямків бойових дій. Як правило, комплекс обслуговують три особи: командир, оператор і водій транспорту, на якому його переміщають. Вони визначають позиції українських операторів і передають інформацію артилеристам, які приблизно за 10 хвилин відкривають вогонь по вказаних координатах.

Аналітики припускають, що російські військові намагатимуться збільшити ефективність застосування AeroScope на фронті. Командування може підпорядкувати групи, що використовують комплекси, безпосередньо артилерійським підрозділам або навіть додати до їх складу, щоб скоротити час реагування.

Крім того, ЗС РФ можуть обстрілювати місця посадки БПЛА, оскільки атака місць зльоту зазвичай не дає результату — оператори швидко переміщуються. Разом з AeroScope можуть задіяти дрони разом з операторами для перехоплення українських безпілотників.

Про використання AeroScope росіянами Держспецзв'язку повідомила ще в квітні, передає HiTech Expert. У березні різні джерела повідомляли, що DJI відключила AeroScope для України, проте технологія продовжує працювати разом із комплексами, які купила Росія — на це вказують масові артилерійські удари по точках запуску дронів DJI, які використовуються українськими військовими.

7 березня голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк повідомив у Facebook, що майже всі комплекси AeroScope, які до війни поставили в Україну, "дивним чином" перестали працювати усюди, де їх використовували, враховуючи навіть атомні електростанції. Зникла і технічна можливість підключити нові пристрої.

Варто зазначити, що наприкінці квітня DJI офіційно припинила постачання в Україну та Росію, а також виступила проти використання її технологій у військових цілях. Компанія наголосила, що сама не продаватиме свою продукцію сторонам, що воюють, але не зможе контролювати продажі в третіх країнах.

Раніше український прикордонник із позивним Алекс Дрон розповів, що бійці ЗСУ теж користуються Aeroscope. Сам військовий двічі помічав квадрокоптер DJI Mavic 3, який використовується росіянами, поряд зі своєю позицією.