ВС РФ используют китайские комплексы для поиска дронов ВСУ на фронте, — аналитики

Технология Aeroscope помогает находить и обстреливать украинских операторов БПЛА.

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На войне в Украине зафиксировано использование российскими войсками комплекса AeroScope от компании DJI, который позволяет выявлять коммерческие дроны. Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец написал на сайте.

В основе AeroScope лежит технология дешифрования и анализа протоколов связи между пунктом управления и коммерческими БПЛА производства DJI, такими как квадрокоптеры линейки Mavic. Комплекс позволяет узнать модель беспилотника, серийный номер, местоположение, скорость, направление и высоту полета, а также место запуска и координаты оператора, email, на который зарегистрирован аппарат.

Китайский производитель DJI предлагает две стационарные (G-8 и G-16) и портативную (AeroScope Mobile) модели комплексов AeroScope. Изначально они предназначены для защиты закрытых объектов, таких как аэропорты и стадионы, от несанкционированного проникновения дронов и поиска преступников. По данным "Информационного сопротивления", компания поставляет комплексы России, их используют разные воинские подразделения ВС РФ и Росгвардии.

Первый случай применения AeroScope россиянами зафиксировали 28 октября, позднее его как минимум трижды использовали на одном из направлений боевых действий. Как правило, комплекс обслуживают три человека: командир, оператор и водитель транспорта, на котором его перемещают. Они определяют позиции украинских операторов и передают информацию артиллеристам, которые примерно через 10 минут открывают огонь по указанным координатам.

Аналитики предполагают, что российские военные попытаются увеличить эффективность применения AeroScope на фронте. Командование может подчинить группы, использующие комплексы, непосредственно артиллерийским подразделениям или даже включить в их состав, чтобы сократить время реагирования.

Кроме того, ВС РФ могут обстреливать места посадки БПЛА, поскольку атака мест взлета обычно не приносит результата — операторы быстро перемещаются. Вместе с AeroScope могут задействовать дроны вместе с операторами для перехвата украинских беспилотников.

Об использовании AeroScope россиянами Госспецсвязи сообщила еще в апреле, передает HiTech Expert. В марте разные источники сообщали, что DJI отключила AeroScope для Украины, однако технология продолжает работать вместе с комплексами, которые купила Россия — на это указывают массовые артиллерийские удары по точкам запуска дронов DJI, используемых украинскими военными.

Седьмого марта глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк сообщил в Facebook, что почти все комплексы AeroScope, которые до войны поставили в Украину, "странным образом" перестали работать повсюду, где их использовали, включая даже атомные электростанции. Исчезла и техническая возможность подключить новые устройства.

Стоит отметить, что в конце апреля DJI официально прекратила поставки в Украину и Россию, а также выступила против использования ее технологий в военных целях. Компания подчеркнула, что сама не будет продавать свою продукцию воющим сторонам, но не сможет контролировать продажи в третьих странах.

Ранее украинский пограничник с позывным Алекс Дрон рассказал, что бойцы ВСУ тоже пользуются Aeroscope. Сам военный дважды обнаруживал квадрокоптер DJI Mavic 3, используемый россиянами, рядом со своей позицией.