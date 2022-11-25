Дронов много, но их неумело используют: боец ВСУ рассказал об ошибках российских военных

Российские военные используют для разведки такие же коммерческие дроны, что и защитники Украины.

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У российской армии большое количество беспилотников, но они неумело ими пользуются. Об этом украинский пограничник и специалист по беспилотной авиации с позывным Алекс Дрон рассказал в интервью сайту "Цензор.net".

Судя по статистике, у россиян очень много БПЛА, вот только они ими "пренебрегают" на поле боя. "Они просто неграмотно проводят разведку", — отметил Алекс Дрон.

Аэроразведчик добавил, что российские военные запускают такие же коммерческие дроны, что и ВСУ. К примеру, с помощью программного обеспечения "Aeroscope" военному дважды удалось засечь поблизости от своей позиции китайский квадрокоптер DJI Mavic 3. Кроме того, на службе ВС РФ заметили Autel Evo 2.

"Похоже, что им волонтеры закупают популярнейшие сейчас квадрокоптеры. Кто-то же им их купил, не думаю, что они сами это сделали за свои деньги. Если брать на наши деньги, то DJI Mavic 3 стоит 120 тысяч", — поделился мыслями военнослужащий.

По мнению Алекса Дрона, власти РФ централизовано оснащают армию только разведывательными беспилотными самолетами "Орлан-10", а коптеры солдатам приходится покупать самим или с помощью соотечественников. "Орланы" помогают вести разведку, но очень неэффективны во время динамичных боев, ведь аппарат сначала снимает на камеру, записывает и возвращается, чтобы военные смогли отсмотреть кадры и расшифровать их.

"Время играет решающую роль, когда где-то идет бой. Если они сидят на позициях, то для разведки "Орлан" хорош. Он прилетел, разведал, вы дешифровали, цели указали, артиллерия работает. А если процесс в динамике, он уже не подходит", — объяснил Алекс.

Алекс Дрон также рассказал, как беспилотники изменили ход войны в Украине. По его словам, украинские военные быстро заметили преимущества беспилотной авиации и начали использовать их для нанесения эффективных ударов по россиянам.

Ранее писали, что ВСУ использует DJI Mavic 3, Autel EVO II и другие коммерческие дроны. Они обходятся дешевле военных, но помогают вести разведку и вести артиллерийские обстрелы.

Также сообщали, что в России студентов заставляют собирать БПЛА для войны в Украине. Губернатор приморского края отчитался: за месяц учащимся поручили сделать около сотни дронов.