Аэроразведчик рассказал, как беспилотники изменили ход войны в Украине

Командование ВСУ быстро осознало преимущества беспилотной авиации и начало успешно использовать дроны против российских войск.

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Беспилотные летательные аппараты и аэроразведка помогли украинской армии получить преимущество в войне и провести контрнаступление. Пограничник с позывным Алекс Дрон в интервью сайту "Цензор.net" рассказал, какую именно роль дроны играют на поле боя.

По словам военного, 24 февраля он находился в Центральной части Украины, где проходил подготовку для борьбы с беспилотниками. Когда российские ракеты полетели над Украиной, Алекса вместе с другими аэроразведчиками предложили выбрать, в какую из горячих точек поехать — он отправился в Харьковскую область.

Там пограничник, будучи разведчиком беспилотной авиации, не только боролся с российскими дронами, но и сам запускал БПЛА. Алекс Дрон отметил, что внедрил использование беспилотников в Харьковском отряде, а затем стал инструктором и обучал этой науке других украинских военнослужащих.

[ + – ] Украинский аэроразведчик с позывным Алекс Дрон Фото: Цензор

"На самом деле беспилотная авиация преломила ход этой войны. Потому я продолжал обучать другие подразделения – меня брали в ВСУ, ССО, потом была третья танковая бригада. Когда мы проводили разведку, я предоставлял детализированные кадры местонахождение противника. Это штабу понравилось, и они постепенно начали вводить беспилотную авиацию. Затем начали поступать задачи по корректировке артиллерии", — поделился военнослужащий.

Алекс Дрон добавил, что в первые дни выслеживать россиян с помощью было проще, поскольку деревья стояли без листьев, и местность хорошо просматривалась с воздуха. Очень быстро артиллеристы по наводке аэроразведчиков подбили российский танк, БМП-3, БТР-82А и другую технику. После успешной работы в Харьковской области Алекса Дрона перевели на Донецкое направление, где он обучал новые группы воздушной разведки.

"Аэроразведка – это действительно важная составляющая, поэтому нужно развивать это направление, потому что огонь можно корректировать и онлайн. Например, в штабе офицеры сидят, можно выводить картинку для того, чтобы они корректировали так, как это нужно — не через промежуточное звено, а напрямую", — поделился военный специалист. — "За беспилотной авиацией будущее. Враг это тоже берет на вооружение. Потому как показала практика, мы нормально их там покоцали".

Ранее командир роты беспилотных авиакомплексов полка "Азов" рассказал, почему ВСУ теряют дроны. По его словам, россияне очень часто сбивают украинские БПЛА из-за неопытности операторов. К счастью, многие аппараты удается отремонтировать и вернуть в строй.

Недавно Россия обвинила Украину в использовапнии роя дронов для атаки на Мелитополь. Российские СМИ утверждают, что как минимум четыре дрона-камикадзе поразили объекты в оккупированном городе.