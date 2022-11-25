Аеророзвідник розповів, як безпілотники змінили хід війни в Україні

Командування ЗСУ швидко усвідомило переваги безпілотної авіації та почало успішно використовувати дрони проти російських військ.

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Безпілотні літальні апарати й аеророзвідка допомогли українській армії здобути перевагу у війні та провести контрнаступ. Прикордонник із позивним Алекс Дрон в інтерв'ю сайту "Цензор.net" розповів, яку саме роль дрони відіграють на полі бою.

За словами військового, 24 лютого він перебував у Центральній частині України, де проходив підготовку для боротьби з безпілотниками. Коли російські ракети полетіли над Україною, Алексу разом з іншими аеророзвідниками запропонували обрати, до якої з гарячих точок поїхати — він вирушив у Харківську область.

Там прикордонник, будучи розвідником безпілотної авіації, не лише боровся з російськими дронами, а й сам запускав БПЛА. Алекс Дрон зазначив, що впровадив використання безпілотників у Харківському загоні, а потім став інструктором і навчав цій науці інших українських військовослужбовців.

[ + – ] Український аеророзвідник із позивним Алекс Дрон Фото: Цензор

"Насправді безпілотна авіація переломила хід цієї війни. Тому я продовжував навчати інші підрозділи — мене брали у ЗСУ, ССО, потім була третя танкова бригада. Коли ми проводили розвідку, я надавав детальні кадри місцеперебування противника. Це штабу сподобалося, і вони поступово почали вводити безпілотну авіацію. Потім почали надходити завдання щодо коригування артилерії", — поділився військовослужбовець.

Алекс Дрон додав, що в перші дні вистежувати росіян за допомогою було простіше, оскільки дерева стояли без листя і місцевість добре проглядалася з повітря. Дуже швидко артилеристи з наведення аеророзвідників підбили російський танк, БМП-3, БТР-82А та іншу техніку. Після успішної роботи в Харківській області Алекса Дрона перевели на Донецький напрямок, де він навчав нові групи повітряної розвідки.

"Аеророзвідка — це дійсно важливий складник, тому потрібно розвивати цей напрямок, тому що вогонь можна коригувати й онлайн. Наприклад, у штабі офіцери сидять, можна виводити картинку для того, щоб вони коригували так, як це потрібно — не через проміжну ланку, а безпосередньо", — поділився військовий фахівець. — "За безпілотною авіацією майбутнє. Ворог це теж бере на озброєння. Бо показала практика, ми нормально їх там покоцали".

Раніше командир роти безпілотних авіакомплексів полку "Азов" розповів, чому ЗСУ втрачають дрони. За його словами, росіяни дуже часто збивають українські БПЛА через недосвідченість операторів. На щастя, багато апаратів вдається відремонтувати та повернути в стрій.

Нещодавно Росія звинуватила Україну у використанні рою дронів для атаки на Мелітополь. Російські ЗМІ стверджують, що як мінімум чотири дрони-камікадзе уразили об'єкти в окупованому місті.