В РФ звинуватили Україну у використанні рою дронів: що відомо

Окупанти звинувачують ЗСУ в атаці на Мелітополь одразу 4 дронами на наднизькій висоті.

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Росія звинуватила Україну в атаці на окупований Мелітополь роєм дронами-камікадзе з вибухівкою на борту. Про це повідомляє Defense Express.

Заявляється, що як мінімум 4 дрони-камікадзе на наднизькій висоті атакували об'єкти в Мелітополі. У виданні зазначають, що росЗМІ заявили про знищення всіх чотирьох безпілотників, які летіли на швидкості 60 км/год.

В РФ назвали уламки дронів кустарним виробництвом, незважаючи на те, що аналіз деталей показав деталі з Японії та США. У виданні звертають увагу на те, що інформація пропагандистів може бути цікавою з погляду параметрів дронів-камікадзе. Заявлена вага бойової частини становить 2 кг, а радіус дії від 70 км (відстань від підконтрольної частини території до Мелітополя) робить дрон більшим, ніж Switchblade, які поставляються Україні, та ближчим до польських Warmate.

[ + – ] Польський дрон-камікадзе Warmate

На дроні відсутня камера та єдиний спосіб навігації — GPS. Це може говорити, що в Україні розробили дешевий варіант дрона-камікадзе. Невелика швидкість руху може пояснюватися роботою двигуна в економному режимі для збільшення швидкості або малими габаритами власне БПЛА для дешевизни. Інший варіант походження — приховані постачання від країн-партнерів.

Нагадаємо, український військовий прозвітував про роботу крихітного дрону Black Hornet. Незважаючи на низку недоліків, він підходить для особливих завдань у лісопосадках або будівлях.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробили дрон-камікадзе eBOSH, який знищуватиме ворожу техніку.