В РФ звинуватили Україну у використанні рою дронів: що відомо
Окупанти звинувачують ЗСУ в атаці на Мелітополь одразу 4 дронами на наднизькій висоті.
Росія звинуватила Україну в атаці на окупований Мелітополь роєм дронами-камікадзе з вибухівкою на борту. Про це повідомляє Defense Express.
Заявляється, що як мінімум 4 дрони-камікадзе на наднизькій висоті атакували об'єкти в Мелітополі. У виданні зазначають, що росЗМІ заявили про знищення всіх чотирьох безпілотників, які летіли на швидкості 60 км/год.
В РФ назвали уламки дронів кустарним виробництвом, незважаючи на те, що аналіз деталей показав деталі з Японії та США. У виданні звертають увагу на те, що інформація пропагандистів може бути цікавою з погляду параметрів дронів-камікадзе. Заявлена вага бойової частини становить 2 кг, а радіус дії від 70 км (відстань від підконтрольної частини території до Мелітополя) робить дрон більшим, ніж Switchblade, які поставляються Україні, та ближчим до польських Warmate.
На дроні відсутня камера та єдиний спосіб навігації — GPS. Це може говорити, що в Україні розробили дешевий варіант дрона-камікадзе. Невелика швидкість руху може пояснюватися роботою двигуна в економному режимі для збільшення швидкості або малими габаритами власне БПЛА для дешевизни. Інший варіант походження — приховані постачання від країн-партнерів.
Нагадаємо, український військовий прозвітував про роботу крихітного дрону Black Hornet. Незважаючи на низку недоліків, він підходить для особливих завдань у лісопосадках або будівлях.
Раніше повідомлялося, що в Україні розробили дрон-камікадзе eBOSH, який знищуватиме ворожу техніку.