В Україні розробили суперточний дрон-камікадзе eBOSH: як він знищує техніку (відео)

Оператор управляє eBOSH від першої особи та може обертати його під різними кутами. Такий БПЛА дуже важко збити, якщо він розганяється до 150 км/год.

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Фахівці української організації "Чорний ворон" створили безпілотний літальний апарат типу "камікадзе" під назвою eBOSH. Проєкт "Україна Зараз" зняв на камеру випробування нового дрона та опублікував відео у YouTube.

Інженери зібрали квадрокоптер і приладнали до нього звичайну пластикову сантехнічну трубу, всередину якої заклали гранату ВОГ-17. Крім того, вони забезпечили апарат системою керування з виглядом від першої особи (FPV) — оператор бачить зображення з камери, встановленої на дроні, за допомогою спеціальних окулярів. Так виходить ефект присутності, ніби людина сидить у кабіні літака.

"Це високоточна за своєю суттю зброя, оскільки пілот керує безпосередньо вибуховим пристроєм до кінця. Він отримує відео, бачить ціль в окулярах і доводить дрон до самого кінця", — розповів один із розробників.

Система скидання гранат з дрона зазвичай вимагає відповідних метеоумов і дозволяє атакувати цілі тільки зверху, а FPV-камікадзе менш вибагливий. Ще однією особливістю eBOSH став "акро-режим", що дозволяє за командою пілота миттєво здійснювати оборони під будь-якими кутами. Він може високо літати над ціллю, а потім беззвучно скидувати на неї, обираючи оптимальний маршрут — так російським солдатам дуже важко буде збити БПЛА.

На даному етапі дальність польоту eBOSH становить 2 км, але розробники планують збільшити її до 4 км. Дрон може розганятись до 150 км/год, хоча для ефективного знищення цілей достатньо 70-80 км/год.

Команда "Чорного ворона" нещодавно провела випробування на полігоні та продемонструвала можливості eBOSH. Метою дрона-камікадзе став автомобіль "Москвич" із зображенням Кремля на борту та наполовину заповненим баком. Під керуванням оператора безпілотник залетів усередину авто та вибухнув у салоні. Розробники обіцяють, що невдовзі інші eBOSH відправлять на фронт, щоб бійці ЗСУ з їх допомогою завдавали високоточних ударів по російських окупантах.

Раніше писали, що у Запоріжжі розробили дрон "Домаха" для полювання на російські війська. Завдяки захисту від засобів радіоелектронної боротьби безпілотник може літати над позиціями ЗС РФ і вказувати цілі для українських артилеристів.

Напередодні командир роти безпілотних авіакомплексів полку "Азов" розкрив причини втрат дронів ЗСУ. За його словами, найчастіше БПЛА не повертаються через помилки недосвідчених операторів. Багато збитих безпілотників вдається знайти, відремонтувати та повернути до ладу.