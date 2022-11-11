У Запоріжжі розробили "ідеальний" дрон для полювання на ЗС РФ: характеристики "Домахи"

Безпілотник у вигляді маленького літака надійно захищений від засобів РЕБ і може наводити артилерійський вогонь на позиції російських військ з висоти 3 км.

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У Запоріжжі українські фахівці розробили новий військовий безпілотник, який назвали "Домахою" на честь козацької шаблі. Вони розповіли про особливості апарату в інтерв'ю "Укрінформу".

Експерти з авіамоделювання, програмісти та радіотехніки запустили проєкт ще у 2014 році, а зараз дрон буде доречним Збройним силам України, що звільняють окуповані території. Комплекс складається з двох дронів, підготовка яких займає до 20 хвилин. Розробники називають їх "маленькими літачками" за хороші аеродинамічні характеристики, що дозволяють літати в складних погодних умовах. Вони запускаються за допомогою катапульти, а приземляються на парашутах.

[ + – ] Запуск дрону "Домаха" Фото: Укринформ [ + – ] Дрон "Домаха" після приземлення Фото: Укринформ

"Вітер на нього впливає, але не так сильно, як на той самий квадрокоптер. Під опадами, якщо не злива, а просто дощ, він точно працювати може, а дрони не можуть", — розповів виконавчий директор благодійного фонду "Слідопит" Сергій Глазунов.

Зараз головне завдання "Домахи" — ведення розвідки, але в майбутньому його можуть модифікувати та перетворити на ударний дрон. Він літає досить високо і тихо, щоб залишатися непомітним із землі, і проникає до тилу ворога на відстань до 50 км. Камера передає оператору відео у високій роздільній здатності, дозволяючи знаходити позиції противника і наводити на них артилерійський вогонь з подальшим коригуванням.

[ + – ] Камера дрону "Домаха" Фото: Укринформ

"Він не цифровий, і саме це дозволяє уникнути таких моментів при експлуатації, як "придушення" каналів радіозв'язку. Вірніше, ворожі комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) його можуть спробувати "придушити", але це досить складно, і "птаха" можна у ручному режимі довести "додому", — зазначив Сергій Глазунов.

Характеристики дрона "Домаха":

Вага — 5 кг

Час роботи — до 2,5 год

Висота польоту — до 3 км

Дальність польоту — до 50 км

[ + – ] Система управління дроном "Домаха" Фото: Укринформ [ + – ] Система управління дроном "Домаха" Фото: Укринформ

Сергій Глазунов додав, що нещодавно "Домаху" представили ЗСУ. Військові з різних частин протестували дрон та високо оцінили його бойові можливості. Перш ніж поставити комплекси на озброєння, спочатку їх необхідно сертифікувати, довівши надійність та відповідність усім стандартам якості. Розробники сподіваються завершити процедуру до кінця року, а вже у 2023 році розпочати постачання. Складання одного дрону займає 2-3 тижні.

Раніше волонтери показали у дії новий український дрон SHARK. Розвідувальний БПЛА може діяти на відстані 60 км від оператора, передаючи відеосигнал зашифрованим каналом.

Нещодавно стало відомо, що одеські нацгвардійці зібрали надійний дрон-камікадзе вартістю близько $280. Зібраний із китайських деталей, апарат вже знищує російську техніку на передовій.