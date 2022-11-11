В Запорожье разработали "идеальный" дрон для охоты на ВС РФ: характеристики "Домахи"

Беспилотник в виде маленького самолета надежно защищен от средств РЭБ и может наводить артиллерийский огонь на позиции российских войск с высоты 3 км.

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В Запорожье украинские специалисты разработали новый военный беспилотник, названный "Домахой" в честь казацкой сабли. Они рассказали об особенностях аппарата в интервью "Укринформу".

Эксперты по авиамоделиованию, программисты и радиотехники запустили проект еще в 2014 году, а сейчас дрон придется как нельзя более кстати Вооруженными силам Украины, освобождающим оккупированные территории. Комплекс состоит из двух дронов, подготовка которых занимает до 20 минут. Разработчики называют их "маленькими самолетиками" за хорошие аэродинамические характеристики, позволяющие летать в сложных погодных условиях. Они запускаются с помощью катапульты, а приземляются на парашютах.

[ + – ] Запуск дрона "Домаха" Фото: Укринформ [ + – ] Дрон "Домаха" после приземления Фото: Укринформ

"Ветер на него влияет, но не так сильно, как на тот же квадрокоптер. Под осадками, если не ливень, а просто дождь, он точно работать может, а дрони не могут", — рассказал исполнительный директор благотворительного фонда "Следопыт" Сергей Глазунов.

Сейчас главная задача "Домахи" — ведение разведки, но в будущем его могут модифицировать и превратить в ударный дрон. Он летает достаточно высоко и тихо, чтобы оставаться незаметным с земли, и проникает в тыл врага на расстояние до 50 км. Камера передает оператору видео в высоком разрешении, позволяя находить позиции противника и наводить на них артиллерийский огонь с дальнейшей корректировкой.

[ + – ] Камера дрона "Домаха" Фото: Укринформ

"Он не цифровой, и именно это позволяет избежать таких моментов при эксплуатации, как "подавление" каналов радиосвязи. Вернее, враждебные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) его могут попытаться "подавить", но это довольно сложно, и "птицу" можно в ручном режиме довести "домой", — отметил Сергей Глазунов.

Характеристики дрона "Домаха":

Вес — 5 кг

Время работы — до 2,5 ч

Высота полета — до 3 км

Дальность полета — до 50 км

[ + – ] Система управления дроном "Домаха" Фото: Укринформ [ + – ] Система управления дроном "Домаха" Фото: Укринформ

Cергей Глазунов добавил, что недавно "Домаху" представили ВСУ. Военные из разных частей протестировали дрон и высоко оценили его боевые возможности. Прежде чем поставить комплексы на вооружение, сначала их необходимо сертифицировать, доказав надежность и соответствие всем стандартам качества. Разработчики надеются завершить процедуру до конца года, а уже в 2023-м начать поставки. Сборка одного дрона занимает 2-3 недели.

Ранее волонтеры показали в действии новый украинский дрон SHARK. Разведывательный БПЛА может действовать на расстоянии 60 км от оператора, передавая видеосигнал по зашифрованному каналу.

Недавно стало известно, что одесские Нацгвардейцы собрали надежный дрон-камикадзе стоимостью около $280. Собранный из китайских деталей, аппарат уже уничтожает российскую технику на передовой.