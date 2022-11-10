Одесские Нацгвардейцы собрали дешевый и надежный дрон-камикадзе: уже бьет ВС РФ

Себестоимость БПЛА из китайских деталей составляет около $280, но он защищен от средств радиоэлектронной борьбы.

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Бойцы Национальной гвардии в Одесской области собирают собственные дроны-камикадзе, которые помогают бороться с российской армией. Волонтер Александр Яковенко рассказал подробности на брифинге в Ukraine Media Center Odesa, передает агентство "УНИАН".

По его словам, командир части Нацгвардии собрал команду специалистов, которые разбираются в беспилотных аппаратах, и они совместными усилиями разработали свою модель. Волонтеры находят и закупают для нацгвардейцев необходимые детали в Китае, из которых военные делают смертоносные машины.

Изначально себестоимость одного дрона составляла около $200, а потом инженеры немного доработали модель — цена выросла до $280, зато дальность полета БПЛА увеличилась. Разработчики обеспечили "камикадзе" защитой от средств радиоэлектронной борьбы, поэтому он может летать даже в тылу оккупантов.

Как утверждает Александр Яковенко, Нацгвардия использует самодельные дроны уже около двух месяцев. За это время с их помощью удалось уничтожить российскую боевую машину пехоты и другую технику.

Ранее писали, что военнослужащие из батальона морской пехоты ВСУ собирают дроны на передовой. Изучив основы моделирования, они сконструировали несколько моделей БПЛА под разные нужды, теперь в их арсенале несколько "разведчиков" и "камикадзе".

Также в Украине разработали дроны-бомбардировщики "Кажан" с шестью винтами. С помощью специального механизма они могут сбрасывать на противника до трех мин.

Накануне волонтеры показали в действии новый украинский дрон SHARK. Инженеры из компании Ukrspecsystems менее, чем за полгода, смогли запустить в небо современный беспилотник с защищенной системой связи дальностью 60 метров, предназначенный для ведения разведки и наведения артиллерийского огня. Время развертывания занимает всего 15 минут, и для запуска аппарата достаточно одного человека.