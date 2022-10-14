Бойцы ВСУ научились сами собирать дроны для борьбы с россиянами: что они умеют (видео)

Морские пехотинцы изготавливают БПЛА прямо на поле боя, адаптируя их под разные боевые задачи.

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Украинские военнослужащие из батальона морской пехоты конструируют и собирают дроны в полевых условиях. Они показали свою работу и рассказали подробности журналистам "Военного телевидения Украины".

Аэроразведчики рассказали, что за полгода войны в Украине они "переросли" уровень управления БПЛА и решили их самостоятельно изготавливать. Знакомый специалист научил военных разбираться в такой технике и конструировать дроны. Какое-то время морпехи тренировались собирать летательные аппараты и управлять ими, проводили множество испытательных полетов в разных погодных условиях, запускали свои "птички" на разные расстояния, проверяли на уязвимость перед системами радиоэлектронной борьбы, выявляли недостатки и модернизировали системы, чтобы их устранять.

"Мы можем противодействовать глушению видеосигнала, связи, управления. Это довольно сложно, потому что инженеры, разрабатывающие системы РЭБ, не даром едят свой хлеб", — поделился один из военнослужащих.

Бойцы говорят, что создали несколько беспилотников: четыре в форме самолета, и два мультикоптера. Все комплектующие они покупают за свой счет, поэтому ограничены в ресурсах. Для примера представители батальона показали небольшой дрон-камикадзе под названием "Дельфин-убийца", который работает в паре с дроном-разведчиком. Последний сначала находит цель, а затем наблюдает за ее уничтожением. Благодаря широким крыльям-планерам и электродвигателю он хорошо справляется с ветром, несмотря на свой маленький вес.

[ + – ] Дрон-разведчик, собранный батальоном морской пехоты ВС

Один из военных рассказал о характеристиках любимого многоцелевого БПЛА, который по форме напоминает маленький самолет-истребитель. Он может развивать скорость до 210 км/ч, летать на расстоянии до 20 км от оператора и нести полезную нагрузку до 1 кг. Устройство может выполнить роль "камикадзе", взорвавшись вместе с противником, или же вести разведку, передавая видео с камеры на пульт управления. Рабочая высота: от 500 до 1000 м.

Конструкторы могут создавать и модифицировать аппараты под свои специфические нужды и конкретные боевые задачи, что дает собственным разработкам преимущество над уже готовыми заводскими моделями. Как сообщили морпехи, другие подразделения уже интересуются работой полевых инженеров и просят чертежи. Иногда аэроразведчики изготавливают БПЛА по заказу своих коллег.

Ранее писали, что ВСУ использует боевые дроны "Малыш" с минами и гранатометами. Украинские инженеры разработали несколько версий БПЛА специально для военных.

Также в Украине изготавливают быстрые дроны-камикадзе RAM II. Во время недавних испытаний такой аппарат смог незаметно подобраться и уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который должен сбивать беспилотники.