Бійці ЗСУ навчилися самі збирати дрони для боротьби з росіянами: що вони вміють (відео)

Морські піхотинці виготовляють БПЛА на полі бою, адаптуючи їх під різні бойові завдання.

Related video

Українські військовослужбовці з батальйону морської піхоти конструюють та збирають дрони у польових умовах. Вони показали свою роботу та розповіли подробиці журналістам "Військового телебачення України".

Аеророзвідники розповіли, що за пів року війни в Україні вони "переросли" рівень управління БПЛА та вирішили їх самостійно виготовляти. Знайомий фахівець навчив військових розбиратися в такій техніці та конструювати дрони. Якийсь час морпіхи тренувалися збирати літальні апарати та керувати ними, проводили безліч випробувальних польотів у різних погодних умовах, запускали свої "пташки" на різні відстані, перевіряли на вразливість перед системами радіоелектронної боротьби, виявляли недоліки та модернізували системи, щоб їх усувати.

"Ми можемо протидіяти глушенню відеосигналу, зв'язку, управління. Це досить складно, тому що інженери, які розробляють системи РЕБ, не даремно їдять свій хліб", — поділився один із військовослужбовців.

Бійці кажуть, що створили кілька безпілотників: чотири у формі літака і два мультикоптери. Усі деталі для комплектування вони купують власним коштом, тому обмежені у ресурсах. Для прикладу представники батальйону показали невеликий дрон-камікадзе під назвою "Дельфін-вбивця", який працює у парі із дроном-розвідником. Останній спочатку знаходить ціль, а потім спостерігає за її знищенням. Завдяки широким крилам-планерам та електродвигуну він добре справляється з вітром, незважаючи на свою маленьку вагу.

[ + – ] Дрон-розвідник, зібраний батальйоном морської піхоти ЗСУ

Один із військових розповів про характеристики улюбленого багатоцільового БПЛА, який формою нагадує маленький літак-винищувач. Він може розвивати швидкість до 210 км/год, літати на відстані до 20 км від оператора та нести корисне навантаження до 1 кг. Пристрій може виконати роль "камікадзе", вибухнувши разом із противником, або ж вести розвідку, передаючи відео з камери на пульт керування. Робоча висота: від 500 до 1000 метрів.

Конструктори можуть створювати та модифікувати апарати під свої специфічні потреби та конкретні бойові завдання, що дає власним розробкам перевагу над уже готовими заводськими моделями. Як повідомили морпіхи, інші підрозділи вже цікавляться роботою польових інженерів та просять креслення. Іноді аеророзвідники виготовляють БПЛА на замовлення своїх колег.

Раніше писали, що ЗСУ використовує бойові дрони "Малюк" з мінами та гранатометами. Українські інженери розробили кілька версій БПЛА спеціально для військових.

Також в Україні виготовляють швидкі дрони-камікадзе RAM II. Під час нещодавніх випробувань такий апарат зміг непомітно підібратися та знищити російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", який має збивати безпілотники.