ЗСУ використовують нові українські дрони "Малюк", оснащені мінами та РПГ (відео)

Інженери розробили дві моделі БПЛА, які військові зараз застосовують у Сумській області. Вони захищені від екстремальних умов та засобів РЕБ.

Один із підрозділів Сил спеціальних операцій у Сумській області використовує незвичайні дрони, оснащені бомбами та гранатометами. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Суми" у Facebook.

Як розповіли військовослужбовці ТРК "Відікон", бійці ССО із Запоріжжя привезли до Сумської області великі квадрокоптери "Малюк", здатні підіймати корисне навантаження вагою до 15 кг. Вони можуть нести 120-мм та 82-мм міни, а також інші снаряди, зокрема потужні саморобні бомби. Усього можна закріпити до 6 боєприпасів, щоб скинути їх на російські війська по черзі чи все одночасно.

[ + – ] Військовий показав 120-мм міну для дрона "Малюк" Фото: Facebook

Час польоту таких безпілотників становить близько години, за цей час вони можуть подолати відстань приблизно 20 км. Дрони розганяються до 100 км/год, можуть підійматися на 1-2 км, де їх "не чути і майже не видно".

[ + – ] Дрони з гранатометами Фото: Facebook

Військові представили ще один БПЛА меншого розміру, до корпусу якого кріпляться два ручні гранатомети, спрямовані вниз. Зброя може бути будь-якої моделі: як українського, так і закордонного виробництва. Дрон може залітати на територію, контрольовану росіянами, зависати над позицією противника та вражати його влучними пострілами.

[ + – ] Українські дрони в Сумській області

"Ці літальні апарати стійкі перед РЕБ противника, вони вже виконували бойові завдання", — зазначив один із військовослужбовців. Інший додав: "Вони всепогодні, на них не впливають погодні умови, можуть літати і в дощ, і в сніг, і в хуртовину".

Представлені дрони розробили та зібрали українські інженери, які до повномасштабної війни працювали викладачами у технічних вишах, а зараз допомагають ЗСУ. БПЛА вже використовують для розвідки та охорони прикордонних територій у Сумській області. Обидві моделі оснащені штучним інтелектом, який дозволяє їм діяти навіть без прямого управління операторами, слідуючи заданим координатам.

Раніше писали, як український дрон R-18 знаходить та знищує заховану техніку РФ. Інженери із громадської організації "Аеророзвідка" розробили бойовий БПЛА, оснастивши його тепловізором та кріпленнями для скидання гранат.

Писали також, що волонтери із фонду "Територія життя" створили недорогі дрони для ЗСУ. Серед них ударний безпілотник, який розробники називають "Міні-Байрактаром".