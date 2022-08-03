Український дрон знайшов і знищив заховану техніку РФ: маскування не допомогло (відео)

БПЛА вітчизняного виробництва оснащений тепловізором для пошуку супротивників уночі, а також потужними двигунами для підйому гранат.

Збройні сили України знищують навіть замасковану техніку за допомогою вітчизняних дронів R18. Громадська організація "Аеророзвідка" показала запис одного з успішних вильотів на своїй сторінці у Facebook.

Судячи з відео, оператори відправили українців на нічну розвідку октокоптер R18, оснащений тепловізором. Із його допомогою вдалося помітити з повітря бойову техніку противника (яку саме на відео розглянути не можна), а потім і знищити.

Спочатку ударний БПЛА скинув пробний снаряд, який упав неподалік ледь помітного силуету машини. За допомогою комп'ютерної графіки "Аеророзвідка" показала, як пілот скоригував положення R18 у повітрі, а потім скинув гранату прямо в ціль — результатом став потужний вибух.

"Маскуй, не маскуй — від нас не вкриєшся. Ласкаво просимо до пекла!" — звернулися українські фахівці до російських військових.

Ударний дрон R18 — технічні характеристики

R18 — це октокоптер, розроблений "Аеророзвідкою" спеціально для потреб ЗСУ. Його 8 двигунів здатні піднімати корисне навантаження до 5 кг, а це 2 гранати РКГ-3 або стільки ж бомб РКГ-1600, які дрон може скидати з висоти до 300 м. Про технічні характеристики БПЛА відомо мало, але розробники розкрили, що його дальність зв'язку становить близько 4 км, а час польоту — до 40 хв. На складання однієї одиниці йде близько $20 тис.

Раніше в "Аеророзвідці" назвали головні переваги ударного дрона R18, які сильно заважають ЗС РФ. За словами представника організації, конструкція октокоптера дозволяє йому зависати в повітрі та влучно скидати гранати навіть на ворожу техніку, закопану в землю для маскування, поки самі росіяни почуваються в безпеці. Не менш важливим фактором успіху є високий професіоналізм операторів.

Наприкінці липня бойовий БПЛА R18 уразив танк ЗС РФ. Знайшовши позицію противника в лісопосадці, оператор спочатку визначив потрібну траєкторію, а потім скинув вибуховий снаряд.

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