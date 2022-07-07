Український дрон закинув гранату прямо у відкритий люк ворожого танка (відео)
Бійці навчилися скидати гранати з дронів, поміщаючи їх у звичайні бомби-приманки для риб.
Оператор українського дрона скинув гранату у відкритий люк ворожого танка Т-62. Про це повідомляє InformNapalm.
На опублікованому відео видно, як безпілотник опускається до танка Т-62, у якого був відкритий люк механіка водія. Туди скинули гранату Ф-1 чи РГД-5. Бійці ЗСУ вже не вперше застосовують такий дрон із гранатою. В іншому відео екіпаж танка РФ вибігає з танка після вибуху там гранати.
Як працює скидання гранат із дрона?Важливо
Умільці навчилися прикріплювати до комерційних дронів бомби-приманки для риб. Внутрішньо замість приманки встановлюється ручна граната РГД-5 або Ф-1. При контакті із землею граната в приманці випадає та спрацьовує. Пристосування адаптували так, що чека залишається у футлярі, а граната вибухає.
Нагадаємо, Великобританія може передати Україні дрони-камікадзе, серед варіантів є ізраїльські, американські та британські варіанти.
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