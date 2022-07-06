Які дрони-камікадзе Україна може отримати з Великобританії (фото)

Серед можливих варіантів називають австралійські Drone40, добре знайомі для ЗСУ Switchblade та ізраїльські SkyStriker і Spike NLOS.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в межах нового пакету військової допомоги Україні передадуть дрони-камікадзе. Видання Defense Express припустило, які БПЛА можуть отримати ЗСУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Серед можливих варіантів виділяють одразу кілька:

ізраїльські баражувальні боєприпаси Spike NLOS або SkyStriker

американські Switchblade

австралійські Drone40

британський FireShadow

Ізраїльські баражувальні боєприпаси

Якщо розглянути Spike NLOS, то це був би один із найцікавіших варіантів для України. БПЛА довів свою ефективність під час війни в Нагірному Карабаху. Він призначений для знищення цілей на відстані до 32 км. А наводити на ціль оператор може в режимі онлайн. Спочатку можна знайти ціль, а потім знищити її.

[ + – ] Запуск Spike NLOS із легкого броньовика

Switchblade

У березні Британія закупила в США партію дронів-камікадзе Switchblade, які вже використовуються в ЗСУ. Вартість контракту становить 44,9 млн доларів. Однак терміни його завершення у квітні 2023 року. Точна кількість БПЛА, що закуповуються, невідома.

ЗСУ навчені ними користуватися. Питання, як пишуть у виданні, полягає лише в тому, скільки вже є в Британії Switchblade.

[ + – ] Switchblade

Drone40

Мініатюрні дрони-камікадзе скидають 40-мм гранатометні постріли. На озброєнні британської армії перебуває близько кількох сотень таких дронів.

[ + – ] Drone40

Відомо, що вони використовувалися в Малі й оснащувалися відеокамерами. При цьому DefendTex виготовляє дрони і в ударному варіанті.

FireShadow

Можливості цього баражувального боєприпасу дуже цікаві. Постачання в британську армію почалися у 2016 році, але наразі вже згорнуті. Разом із тим він має вагу до 200 кг, радіус дії в 100 км, а час у повітрі може доходити до 6 годин.

Він може стати ефективним рішенням для полювання на російські ЗРК, пункти зв'язку, станції радіоелектронної боротьби й інші цілі.

[ + – ] FireShadow

При цьому автори не відкидають, що Україна може отримати й інші дрони-камікадзе від менш іменитих компаній.

Нагадаємо, Великобританія оголосила новий пакет військової допомоги для України на 1,2 млрд доларів. Також 100 млн фунтів виділили уряди Шотландії та Вельсу.