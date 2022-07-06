Які дрони-камікадзе Україна може отримати з Великобританії (фото)
Серед можливих варіантів називають австралійські Drone40, добре знайомі для ЗСУ Switchblade та ізраїльські SkyStriker і Spike NLOS.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в межах нового пакету військової допомоги Україні передадуть дрони-камікадзе. Видання Defense Express припустило, які БПЛА можуть отримати ЗСУ.
Серед можливих варіантів виділяють одразу кілька:
- ізраїльські баражувальні боєприпаси Spike NLOS або SkyStriker
- американські Switchblade
- австралійські Drone40
- британський FireShadow
Ізраїльські баражувальні боєприпаси
Якщо розглянути Spike NLOS, то це був би один із найцікавіших варіантів для України. БПЛА довів свою ефективність під час війни в Нагірному Карабаху. Він призначений для знищення цілей на відстані до 32 км. А наводити на ціль оператор може в режимі онлайн. Спочатку можна знайти ціль, а потім знищити її.
Switchblade
У березні Британія закупила в США партію дронів-камікадзе Switchblade, які вже використовуються в ЗСУ. Вартість контракту становить 44,9 млн доларів. Однак терміни його завершення у квітні 2023 року. Точна кількість БПЛА, що закуповуються, невідома.
ЗСУ навчені ними користуватися. Питання, як пишуть у виданні, полягає лише в тому, скільки вже є в Британії Switchblade.
Drone40
Мініатюрні дрони-камікадзе скидають 40-мм гранатометні постріли. На озброєнні британської армії перебуває близько кількох сотень таких дронів.
Відомо, що вони використовувалися в Малі й оснащувалися відеокамерами. При цьому DefendTex виготовляє дрони і в ударному варіанті.
FireShadow
Можливості цього баражувального боєприпасу дуже цікаві. Постачання в британську армію почалися у 2016 році, але наразі вже згорнуті. Разом із тим він має вагу до 200 кг, радіус дії в 100 км, а час у повітрі може доходити до 6 годин.
Він може стати ефективним рішенням для полювання на російські ЗРК, пункти зв'язку, станції радіоелектронної боротьби й інші цілі.
При цьому автори не відкидають, що Україна може отримати й інші дрони-камікадзе від менш іменитих компаній.
Нагадаємо, Великобританія оголосила новий пакет військової допомоги для України на 1,2 млрд доларів. Також 100 млн фунтів виділили уряди Шотландії та Вельсу.