ППО, безпілотники, спорядження: Британія поставить нову військову допомогу Україні, — Bloomberg

В уряді Великої Британії вважають, що нова військова допомога, розміром $1,2 млрд, є першим кроком, який дозволить ЗСУ перейти у наступ проти сухопутних військ РФ.

Велика Британія подвоїть свою військову допомогу Україні, виділивши додатково 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,2 млрд), щоб ЗСУ могли перейти від оборони до контрнаступу. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на уряд Британії.

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Повідомляється, що про нову допомогу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосить 30 червня на саміті НАТО в Мадриді. Збільшене фінансування піде на системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських військових.

Це збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення до 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,8 млрд). За словами британського уряду, це більше, ніж будь-яка інша країна, крім США.

"Зброя, техніка та навчання Великої Британії трансформують захист України від цього нападу", — сказали у відомстві.

Борис Джонсон вважає, що додаткове озброєння є першим кроком, який дозволить ЗСУ перейти в наступ проти сухопутних військ Росії з метою відновлення суверенітету. Велика Британія минулого тижня також оголосила про нову програму підготовки українських збройних сил.

Військова підтримка є доповненням до гуманітарної та економічної допомоги у розмірі 1,5 млрд фунтів стерлінгів, наданої Україні з лютого, заявили у Великій Британії.

Нагадаємо, 29 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що зараз українські військові отримують таку зброю, про яку кілька місяців тому могли лише мріяти. За його словами, зараз ЗСУ освоюють РСЗВ, різні види артилерії, засоби ППО, гусеничну та колісну техніку, а також кораблі.

У Міноборони розповіли, що Норвегія передасть Україні 3 реактивні установки MLRS M270 через Британію. Також країна поставить 5 000 гранат.